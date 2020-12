Es hora de un mayor compromiso con el cambio climático

Cinco años después de la aprobación del Acuerdo de París sobre cambio climático, América Latina se prepara para presentar una nueva ronda de compromisos climáticos en los próximos meses. Sin embargo, los grandes emisores regionales como Brasil y México se están apartando de los objetivos de París y ponen en duda su cumplimiento, impulsando los combustibles fósiles y la deforestación.



Las contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC, en inglés) son planes en los que los países establecen sus metas de mitigación o reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y de adaptación a los efectos del cambio climático. Deben ser actualizados cada cinco años y siempre deben ser más ambiciosos, según estipula el Acuerdo de París.



Los países de la región presentaron mayormente en 2015 y 2016 sus primeras NDC, pero, con la excepción de Costa Rica, todas fueron insuficientes con el objetivo del Acuerdo de París de limitar la suba de la temperatura en 2º, idealmente.

La región tiene un discurso que no es coherente con la práctica. Todos los países se comprometieron a planes climáticos en 2015, pero pocos han avanzado en su implementación.



Sin embargo, el camino a una mayor ambición no será sencillo. La acción climática está lejos de ser una prioridad en una región marcada por las crisis económicas y sociales, y donde el apoyo financiero se convierte en una necesidad para actuar frente al cambio climático. Esto se vio acentuado por la pandemia y la falta de una recuperación verde.



América Latina representa 5% de las emisiones mundiales, pero con una tendencia en alza. Los efectos del cambio climático ya se viven de múltiples maneras, desde extensos períodos de sequía a intensas precipitaciones.



América Latina está fragmentada desde hace 20 años. No solo se ve en la ideología y la política de cada uno de los países, sino también en la capacidad de articular decisiones y en consensuar cuestiones mínimas.



Si bien las nuevas NDC serán presentadas oficialmente en los próximos meses, algunos países de la región adelantaron sus planes climáticos en la Cumbre de la Ambición Climática de Naciones Unidas.



Colombia se propone reducir un 51% sus emisiones para el 2030 a través de transición energética, movilidad limpia, reducción en la tasa de deforestación y la siembra de árboles en todo el territorio nacional.



En total serán 29 medidas de adaptación y más de 30 de mitigación del cambio climático las que Colombia espera poner en marcha.



Argentina también presentará en las próximas semanas su nueva NDC. Se espera una suba en la ambición del compromiso presentado en 2016 de una reducción incondicional (es decir, sin dependencia de apoyo externo) del 18% de sus emisiones.

Ello presentará desafíos para el gobierno de Alberto Fernández, quien no introdujo políticas de estímulo verde en el contexto de la pandemia e incentivó los combustibles fósiles, especialmente en Vaca Muerta. A ello se le suma la deforestación y la expansión de la frontera agropecuaria.



Aun así, existe incertidumbre sobre cuáles serán los próximos pasos de México y Brasil en el cambio climático. Los gobiernos de Jair Bolsonaro y Andrés Manuel López Obrador son frecuentemente cuestionados por implementar políticas en la dirección opuesta.



Por tratarse de los mayores emisores de carbono de América Latina, es esencial para alcanzar los objetivos de la región, que estos países asuman un compromiso real frente al cambio climático.