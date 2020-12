A 7 años de su desaparición, piden reiniciar la búsqueda de Margarita Escudero

"Es muy feo no saber dónde está tu mamá. Lo único que quiero es saber qué pasó con ella, a veces pienso que puede estar viva. Pero necesito conocer la verdad, pido que la Policía y la Justicia investiguen", dice con voz entrecortada Gladys Garay, notablemente conmovida por recordar a su madre y evocar aquellos últimos días de 2013 cuando Margarita Escudero desapareció sin dejar rastros. El último jueves 10 de diciembre se cumplieron 7 años de la ausencia total de la mujer. Falta de su casa y de Naschel, la localidad donde vivía. Según una de sus cinco hijas, la causa quedó paralizada hace tiempo y no hay indicios de que se reavive.

Margarita tiene actualmente 52 años y en aquella época estaba en pareja con Orlando Roque Torres. En esa noche de diciembre la mujer había ido a la plaza de Naschel a ver la asunción de Miguel Bértola como intendente. Había mucha gente y conversó con sus hermanas y otros vecinos. Estaba de buen humor, contenta. Pero luego se esfumó y nadie supo qué ocurrió con ella.

Al cumplirse el séptimo aniversario de su desaparición, la organización Red Contra la Violencia de Género en el Valle del Conlara viralizó en redes sociales fotografías de la mujer y sus datos que distribuyeron en diversos medios de comunicación. Junto a ellas está Gladys, de 37 años, quien vive en Villa Larca y al momento de ausentarse su mamá llevaba 7 meses distanciada de ella. "Estábamos enojadas porque yo la defendía, sentía que mis hermanas la maltrataban. Yo discutía con ellas y a mi mamá no le gustaba eso", contó.

A pesar de esa diferencia, Gladis insiste con saber qué pasó más allá de esa noche. "No se sabe bien qué ocurrió. Su marido, Roque, dijo que nunca regresó a la casa. Pero mis hermanas declararon que sí lo hizo. Ella solía irse a casa de sus amigas y le gustaba ir al casino. Por eso a veces llegaba tarde. Pero algo distinto es desaparecer. Recién los días después su pareja hizo la denuncia", relató la hija.

"Sé perfectamente que ellos no se llevaban bien. Pero no puedo decir que él es sospechoso o culpable. La investigación de la Policía dijo en un principio que la señal del celular de mi mamá dejó de emitir en el dique San Felipe. ¿Qué iba a hacer ella ahí? Los policías buscaron en las cercanías con caballos y motos. Pero los buzos no entraron al dique. Cuando iban a meterse se levantó un ventarrón y desistieron. Después no volvieron nunca más", reveló.

Por aquellos años la investigación se profundizó. Hubo rastrillajes y los pesquisas hicieron allanamientos. Pero no encontraron elementos para vincular a alguien con la desaparición. Por eso nunca hubo detenidos en la causa.

Sí se le practicaron pericias con Luminol (una sustancia que detecta manchas de sangre sobre superficies) al rastrojero de Torres y a su casa, pero no surgió nada.

"Los resultados de esas pericias se perdieron, lo mismo que las primeras declaraciones de todos, que estaban en el expediente. No sé por qué ocurrió eso. Lo cierto es que tuvimos que declarar nuevamente hijas y hermanos. Mis hermanas en esa época eran menores y lo hicieron en Cámara Gessell", contó Gladis.

"Pido que se reabra la investigación, está encajonada. Hace dos años apareció un video en el que se ve a una señora parecida a mi mamá. Subió a un micro en Villa Larca y bajó en Merlo. Pero no pude comprobar si era ella", contó.