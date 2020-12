El dólar blue bajó un peso y quedó más cerca de la cotización para el ahorro

El dólar blue retrocedió un peso este jueves y cotizó a $149; mientras la divisa para ahorro, que incluye el recargo impositivo, escaló diez centavos, a $145,50.

De este modo, el billete negociado en el circuito informal se acercó al dólar que la gente puede comprar vía homebanking, con un límite de U$S 200 por mes y una carga tributaria del 65%.

Según fuentes del mercado, el Banco Central consiguió adquirir unos U$S 35 millones por su intervención en la plaza cambiaria y elevó a U$S 120 millones el volumen embolsado a lo largo de diciembre.

Entre el primero de noviembre y el 17 de ese mismo mes, el BCRA había tenido un saldo negativo U$S 124 millones, en una plaza con la preocupación al máximo.

Este jueves, el tipo de cambio minorista promedio relevado por el Banco Central se ubicó en $81,93 para la compra y $88,18 para la venta.

Ese precio para el billete estadounidense posicionó a la cotización "solidaria" en los $145,50, debido a la carga impositiva del 65%.

En el mercado mayorista, la divisa norteamericana cotizó al cierre a $82,71 por unidad, nueve centavos más que en la jornada anterior.

Con solo una rueda por delante para terminar esta semana, el tipo de cambio mayorista acumula una suba de 50 centavos, proyectando una corrección final algo por encima de la de la semana pasada, comentó el operador financiero Gustavo Quintana.

El volumen operado en el segmento de contado fue de U$S 170,6 millones, en el sector de futuros MAE se anotaron negocios por U$S 132,3 millones y en futuros Rofex se operaron U$S 484,1 millones.

"En otra jornada de bajo volumen de operaciones, la oferta privada ejerció un dominio que posibilitó que el BCRA absorbiera con compras todo el excedente disponible en el mercado", agregó Quintana.

Las cotizaciones bursátiles del billete estadounidense en la Bolsa de Comercio -mediante compra y venta de bonos y acciones- operaron con leves cambios: el MEP escaló 0,3% hasta los $140,79 y el contado con liquidación operó estable a $142,65.

NA/LE