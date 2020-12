Villa Mercedes: rescatan a una mujer que era víctima de trata

Tras una ardua investigación, efectivos de la Policía Federal rescataron a una mujer que era víctima de trata de personas y estaba cautiva en una casa ubicada en el centro de Villa Mercedes. Por el hecho fue detenido un hombre de unos 50 años, quien era su supuesta pareja. La víctima, una mujer colombiana que había llegado al país hace poco más de un año, es atendida por un equipo de psicólogos que la contienen.

El auxilio de la mujer y la detención del hombre se dieron tras dos allanamientos realizados por orden del juez federal de Villa Mercedes Juan Carlos Nacul.

La investigación, impulsada por la Fiscalía Federal San Luis, a cargo de Cristian Rachid, se prolongó por varios días y requirió diversas tareas de inteligencia. El caso quedó encuadrado en la figura de “Trata de personas con fines de matrimonio servil”, un delito basado en una relación supuestamente sentimental en la que el captor —en este caso un hombre— somete a la víctima a un “matrimonio servil” en el que no le permite a ella salir, le impide mantener otros vínculos o contactos y la limita a una esclavitud doméstica.

La pesquisa realizada por el Ministerio Público Federal comenzó tras un informe recibido de una fiscalía colombiana que denunció una probable condición de sumisión y sometimiento de una ciudadana de ese país, de 50 años, que había viajado a la Argentina, con destino final a Villa Mercedes, hacía más de un año.

145 es la línea gratuita de atención telefónica para recibir información, solicitar asistencia y denunciar ante casos de trata de personas.

Ese informe recibido por Rachid llegó gracias a una red internacional de fiscales por la que se comunican específicamente para luchar contra delitos como la trata.

Tras ello, comenzó la pesquisa. Una consulta a la Dirección Nacional de Migraciones reveló que una mujer colombiana había ingresado al país en compañía de un hombre oriundo de Villa Mercedes. Al profundizar la investigación, los policías observaron que la mujer nunca se movía sola. Las pocas veces que salió era acompañada por el hombre con el que, supuestamente, mantenía una relación sentimental.

Con la orden de allanamiento emitida por el juez Nacul, anteayer a la siesta, los policías irrumpieron en una casa céntrica y también en una finca en las afueras de la ciudad de la Calle Angosta. Ambos inmuebles eran propiedad del sospechoso.

Tras rescatarla, la víctima quedó en manos de un equipo de psicólogos del Centro de Asistencia a la Víctima de Delitos, área Trata de Personas de San Luis. Todavía la asisten. Cuando determinen que está en óptimas condiciones anímicas y emocionales, declarará.

“Se hizo el procedimiento. Estamos a la espera de su declaración para conocer su versión. Ella sigue con contención psicológica. Al momento del procedimiento ella estaba con el denunciado, su supuesta pareja. Entablaron una relación y a través de una red social, en una especie de noviazgo virtual, él hizo que viajara a la Argentina. Él la acompañó, la hizo ingresar al país y se quedó acá. Según la información que tenemos no la dejaba hacer actividades por su cuenta, estaba todo el día encerrada y salía solo con la compañía del propio imputado”, confió el fiscal Rachid en diálogo con El Diario.

“Hay que esperar la declaración de ella y cubrir las necesidades que tenga. Este tipo de víctimas primero no se reconoce como tal y tiene desconfianza y recelo hacia los sistemas judicial y policial. Básicamente porque creen que es muy difícil que reciban ayuda. Son generalmente personas que han pedido socorro y no lo recibieron. Entonces, lo primero que debemos hacer es contenerla y permitir que confíe en nosotros, que sepa que la queremos ayudar y no la vamos a abandonar", remarcó Rachid.