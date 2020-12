A pesar de la pandemia, Pelucas Solidarias ayudó a pacientes oncológicos

A pesar de la pandemia, Pelucas Solidarias continuó con su labor, ya no desde el garaje de Fernanda Selada, la creadora de la organización, sino que cada integrante lo hizo desde su hogar. El proyecto nació en febrero del año pasado y ya entregaron 76 piezas hechas con donaciones a pacientes oncológicos. Su última acción fue hacer cortes de pelo gratuitos en la plaza Pringles, el miércoles pasado, para recolectar cabello.

En internet el valor de una peluca de cabello natural parte de los 30 mil pesos, por eso la importancia del trabajo que realizan las doce integrantes de la organización. Como una gran cadena de favores, cada una desde su casa aportó sus conocimientos o aprendieron algo nuevo. Algunas cosieron, otras unieron mechones de pelo y otras se encargaron de confeccionar los casquetes y, por último, armaron las pelucas. “Los costos son elevados. Una persona que atraviesa esta enfermedad en lo que menos piensa es en gastar en una peluca, porque tiene otras prioridades”, resaltó Fernanda, quien destacó que para ellas fue todo un logro cumplir con los pedidos en medio de las restricciones por el aislamiento social.

“Una señora me dijo que la quería para que no la miraran con lástima cuando iba a comprar. Naturalmente tendemos a verlos de ese modo, no lo hacemos con mala intención, pero al otro le duele”, expresó una integrante. Asimismo, destacó que por lo general les mandan fotos de la primera vez que se la ponen, luego la misma familia se suma a la iniciativa y también colabora.

El cabello que reciben tiene que tener como mínimo quince centímetros. Además, necesitan materiales como microtul de doble rebote negro, elásticos finos blanco y negro, hilo de poliéster y telas para fabricar turbantes.

Fernanda precisó que quienes las reciben son mujeres jóvenes y adultas, pero que también hay adolescentes de entre 14 y 18 años, y la última fue una paciente de 6 años. “Recibir ese pedido fue movilizante y queríamos darle una solución rápida. También nos lleva a replantearnos un montón de cosas y más siendo mamás”, contó la impulsora, quien señaló que la pequeña es de San Martín, Mendoza. “Allí no hay bancos de pelucas, por eso nos contactaron por las redes sociales. De igual modo hay un grupo de colaboradoras que nos juntan el pelo y cada tres meses nos lo mandan. Somos una gran familia”, dijo.

Contó que nunca se imaginó la repercusión que tuvo la creación de la organización. “Primero pensé que era una locura, ya que era mucha responsabilidad. Mi mayor miedo era que la gente no se prendiera. Los materiales los podemos comprar, pero el cabello lo tienen que donar, sin eso no hacíamos nada”, contó Fernanda, y destacó que a ella misma le cuesta cortárselo, pero entendió que crece de nuevo y que hay gente del otro lado que lo espera.

Los pacientes se pueden comunicar por intermedio de Facebook o Instagram a “Pelucas Solidarias San Luis” y anotarse en la lista de espera. "Generalmente, con ver una imagen nos damos cuenta quién necesita una pieza. De igual modo, pedimos un certificado para constatar para que el proyecto no se desvirtúe", sostuvo.

