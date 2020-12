Villa Mercedes: detectaron 43 alcoholemias positivas durante el finde largo

Cuatro días de festividad significaron mucho trabajo para los agentes de la Policía de la Provincia y del cuerpo de Tránsito del Municipio. Los controles se extendieron durante todo el fin de semana largo y permitieron detectar a 43 personas que manejaban tras haber bebido alcohol, un número que si bien es elevado, podría haber sido mayor, según los responsables de las fuerzas.

"No nos sorprendió porque hemos encontrado a conductores alcoholizados en forma permanente este año, desde que empezaron las aperturas a las restricciones de la pandemia. Podría haber sido una cantidad más alta, teniendo en cuenta que arrancamos el 24 a la mañana y terminamos en las primeras horas del lunes", expresó Daniel Bravo, el responsable de la Policía Municipal.

Sin embargo, el funcionario aclaró que el objetivo de los operativos es lograr que nadie maneje un vehículo luego de haber tomado, en especial durante las Fiestas. "Tenemos muchas esperanzas en que en forma conjunta lo vamos a poder lograr, por eso vamos a seguir con la misma intensidad durante fin de año", aseguró.

En los 43 test positivos, las gradaciones de alcohol en sangre variaron desde los 0,9 gramos hasta los 5,25. En ese último caso fue el único en donde las fuerzas optaron por secuestrar el rodado, por el peligro que suponía: "Era un hombre que venía en moto desde el dique", amplió Bravo.

En el resto de las situaciones, obligaron a los dueños de los coches a esperar a que llegara un conductor designado que no hubiera bebido para manejar y poder regresar a sus casas.

A lo largo de los cuatro días, la jornada con más alcoholemias detectadas fue la del 25. Los inspectores de ambas instituciones se ubicaron en las esquinas de Eleodoro Lobos y 25 de Mayo y en la de avenida Mitre y Curupaytí, apenas el reloj marcó las dos de la mañana y los villamercedinos terminaron de brindar con sus seres queridos. La Navidad, por lo tanto, arrojó un saldo de 25 personas con alcohol al volante.

El caso más llamativo llegó de la mano de un empleado municipal que infringía las normas y que, por lo tanto, fue denunciado en el área de Recursos Humanos de la Comuna.

Los otros sectores en donde se montaron los operativos fueron sobre la exruta 7, en los accesos a los balnearios que están en funcionamiento esta temporada, como Los Filtros, el Dique Vulpiani, además de los campings privados. Estos procedimientos los repetirán durante todo enero y febrero, como parte del Operativo Verano que lanzaron hace poco.

Además del control de la bebida, otra falta recurrente que hallaron los agentes fue la del no uso de cinturón de seguridad en automovilistas y la de casco en los motociclistas. Esas son dos de las recomendaciones que realizan para transitar durante la época de vacaciones, además de llevar toda la documentación del vehículo y los conductores. "Vamos a controlar y por lo tanto les pedimos que no consuman alcohol si van a manejar. Y si lo van a hacer, que lleven una persona asignada para conducir. Está prohibido el caño de escape adulterado en las motos y las camionetas no pueden llevar gente en la caja, sin cúpula y sin ningún tipo de medida de seguridad", recordó el funcionario.