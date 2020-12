Los artesanos de Merlo quieren volver a la plaza

La Asociación de Artesanos de Merlo y el Comechingones concretó ayer un reclamo frente a la Municipalidad para visibilizar la situación que atraviesan alrededor de 170 familias que no pueden trabajar en la plaza Sobremonte desde octubre del año pasado.

Afirman que la Municipalidad no da respuestas favorables a sus pedidos y subrayan que la economía de los artesanos no da más: algunos han recurrido a trabajos de albañilería, herrería; otros simplemente venden sus pertenencias para llegar con la comida o el alquiler.

“En su momento presentamos una nota al intendente, Juan Álvarez Pinto, en la que le detallamos una propuesta de trabajo con una organización tentativa; también llevamos otra nota al Concejo Deliberante. En el texto hicimos una descripción de leyes nacionales e internacionales que protegen nuestra actividad como un patrimonio cultural intangible. Nosotros hace un año que no trabajamos, ningún ser humano puede sobrevivir sin trabajar tanto tiempo”, señaló la titular de la asociación, Alejandra Sosa.

Una fuente del área de Prensa de la Municipalidad de Villa de Merlo informó que este fin de semana la Secretaría de Gestión Cultural hará un paseo peatonal con la idea de revalorizar el casco histórico. Afirman que iniciaron un registro para conocer la comunidad de artesanos y manualistas para realizar acciones en conjunto. La idea es extender el paseo de artesanos que une calle Becerra con la vieja terminal de ómnibus y habilitar más puestos.

Para la asociación, las condiciones no son convenientes. Por un lado señalan que aún no se hicieron los trabajos para bajar la luz que necesitan los puestos y aseguran que distribuir el espacio de los artesanos a lo largo de 150 metros no es óptimo. Por otra parte, señalan que hicieron un relevamiento y la mayoría de los comerciantes no ve positiva la distribución de los puestos de esa manera.

“Nos dicen que en la plaza no se puede porque van a poner escenarios para números artísticos, cuando históricamente hemos convivido y nunca tuvimos problemas, es más, nos nutrimos y enriquecemos mutuamente con ese tipo de expresiones culturales. Hay una cuestión que remarcamos que es la habilitación que tiene la Feria Franca, donde algunos productores pueden vender en la plaza, ¿por qué habilitan a unos y a otros no? Es una cuestión de arbitrariedad en el manejo del espacio público. Nuestro trabajo integra la cultura y también la economía social”, manifestó Sosa.

Según explicó, la posibilidad de trabajar sobre calle Becerra solo les permitiría una jornada de actividad, con lo cual no generarían ingresos suficientes. Expresan que vender en la plaza central, donde confluye el turismo, es la única posibilidad de comercialización, especialmente tras el impacto de la pandemia, que no les da margen para viajar a otras provincias. Fuera de ese punto de la ciudad, las ventas disminuyen notablemente.

Campaña de concientización

Ante la necesidad de visibilizar y concientizar su reclamo, la asociación inició una campaña en redes sociales en la que participaron varias personas de la cultura, turistas y profesionales que advierten sobre la problemática.

El periodista Mario Massaccesi, el cantante de La Mississippi, Ricardo Tapia, y el guitarrista Miguel "Botafogo" Milanova son algunas de las personalidades que se sumaron a la campaña.