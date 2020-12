Judiciales levantaron el paro y la actividad se normalizó

El paro que había iniciado el Sindicato de Judiciales Puntanos (Sijupu) llegó a su fin antes de lo previsto. Los empleados judiciales decidieron levantar la retención de actividades en los dos últimos días planeados para esta semana y hoy, como ocurrió ayer, la atención será normal en todas las dependencias de las tres circunscripciones.

Cerca de la medianoche del martes, el Sijupu hizo público en su página de Facebook la decisión tomada. "Encontrándose corriendo los términos establecidos (10 días hábiles) y a los fines de lograr una respuesta fehaciente, se decidió en reunión con los representantes de las distintas dependencias, a modo de demostrar constantes pruebas de buena predisposición a la solución de los conflictos que nos involucran y a fin de que no se vea perjudicada la sociedad en general, más aún los justiciables, suspender las medidas de fuerza", resume el sindicato en el escrito.

"De acuerdo al comunicado que sacó el Superior Tribunal, que ellos están abiertos al diálogo, nosotros presentamos una nota, pidiendo lo mismo. Para eso tenemos el gesto de levantar la medida y así no perjudicar al justiciable en los dos últimos días hábiles", explicó el secretario general de Sijupu, José Durán.

"La lucha sigue, lo que nosotros pensamos sigue, pero no somos ni queremos quedar como los responsables de que el servicio de Justicia no sea dado eficientemente", agregó. En la solicitud de una mesa de diálogo por parte del Sijupu establecieron el plazo de diez días hábiles, por lo que comenzó a correr con estas dos últimas jornadas y las ocho restantes recién al regreso de la feria judicial, en febrero del año que viene. Es decir, las discusiones serán frenadas al menos por un mes. "Si eso no se cumple, seguiremos la vía judicial o la vía contencioso administrativa", advirtió el sindicalista.

Aunque en un principio el reclamo había iniciado por el cambio del clásico horario de atención de 7 a 13 por el de 8 a 14, los empleados también reclaman por la inclusión en la comisión que actualmente trabaja en la modificación de la Ley Orgánica de Justicia, en la que determinan cuestiones como la jornada laboral y los ascensos. Aunque allí participan representantes de los tres poderes y el Colegio de Abogados, no sucedió lo mismo con los empleados.

Las medidas fueron escalando: un primer paro el 4 de diciembre, un adelantamiento del ingreso a los puestos de trabajo a las 7 de la mañana el 9, el 10 y el 11 y una protesta por el centro de la capital el viernes 19. Este lunes también se manifestaron y hubo adhesión al paro, aunque en el sindicato no detallaron cifras de acatamiento. Finalmente ayer desistieron de continuar con medidas de fuerza, hasta por lo menos el año próximo.

"Nunca tuvimos problemas ni con la cantidad de horas trabajadas, ni con el horario en sí, lo que estábamos reclamando era una justificación de por qué ocurrió el cambio que modifica las condiciones laborales", remarcó el secretario del gremio.

Si bien ningún ministro del Superior Tribunal se expresó personalmente sobre el conflicto, sí hicieron públicos sucesivos comunicados en los que, de manera inflexible, sostenían por un lado que el cambio de horario obedecía a una mayor productividad de los empleados y, por otro, a una constante voluntad de diálogo con el sindicato.

Sobre la primera cuestión difundieron un informe estadístico que demuestra que en la primera hora de la jornada tradicional —de siete a ocho de la mañana— los empleados gestionaban solo el 7% de los expedientes que tramitaban en cada hora posterior.

Sobre la segunda, sostuvieron que el cambio de horario ahora cuestionado por los trabajadores había sido pedido por el sindicato.

La estrategia del máximo órgano pareció dar sus frutos con el levantamiento del paro.

El conflicto, ahora en suspenso por poco más de un mes, se dio en el medio de una renovación en el Poder Judicial. Este año renunciaron a sus cargos los ministros Martha Corvalán, Carlos Cobo y Lilia Novillo, quien deja su cargo en las próximas horas. A su vez asumieron Carolina Monte Riso, Cecilia Chada y Jorge Levingston y el senado provincial ya prestó acuerdo para la designación de Jorge Fernández y Diana Bernal, quienes se sumarán próximamente al renovado tribunal.