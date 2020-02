Alertan por estafas sobre un falso alquiler

Los grupos de alquileres de San Luis en Facebook estuvieron con mucho movimiento estas últimas semanas porque varios usuarios coincidieron en contar que habían sido víctimas de una estafa. Todos apuntaron a la usuaria "Lovey Mel" que ofreció (no solo en San Luis, sino que en varias provincias) un departamento inexistente que para reservarlo había que depositarle trece mil pesos. En la desesperación por conseguir una unidad habitacional en época de inicio de clases universitarias, varios aseguraron haber caído en la trampa.

El modo de operar siempre fue el mismo. Con fotos, que las víctimas afirman que robó de internet, ofreció departamentos céntricos amoblados de dos habitaciones a un valor de trece mil pesos (para ingresar pedía un mes de alquiler y uno de depósito, pero depositándole la mitad ya quedaba reservado). El grupo "alquileres San Luis (solo particulares)" fue el medio.

"Estaba buscando un alquiler para mi hija en el centro de San Luis porque estaba por empezar la facultad. Me uní a varios grupos en Facebook y encontré la publicación de un departamento que me gustó. Contacté a la dueña a través del chat, le pregunté si estaba disponible y me dijo que sí, pero que había otra persona muy apurada para señarlo. Al día siguiente me confirmó que no lo habían pagado. Yo estaba desesperada, necesitaba alquilar ya y era un buen precio el que pedía por estar amoblado", recordó Alejandra Albornoz, vecina de La Punta.

A pesar de que le había pedido la dirección exacta del departamento y un número de contacto sin éxito (decía que tenía el celular roto), la urgencia por conseguir un techo para su hija hizo que le hiciera el depósito a una cuenta que la usuaria tiene en el Banco Francés. Luego de eso la bloqueó en la red social, dejándola sin nada más que impotencia.

De la misma forma que Alejandra, cayó Nora Rodeghiero. Ella también estaba buscando un departamento en San Luis para su hija que comenzaba la actividad en la Universidad Nacional de San Luis (UNSL), pero con una particularidad. Son de la localidad mendocina de General Alvear y llegaron a viajar a tierras puntanas con la mudanza para firmar el contrato de un alquiler fantasma.

"Contacté a la dueña, me dijo que le tenía que hacer un depósito para reservarlo y que cuando llegara allá, si no me gustaba, me devolvía la plata. Confié porque en ese momento no encontré otra manera mejor de hacerlo. Le hice el depósito el 22 de enero, el lunes siguiente me bloqueó en Facebook y encuentro que vuelve a publicar el mismo departamento", afirmó.

Luego siguió: "Ahí publico que ella es una estafadora y me desbloquea para decirme que le han hackeado la cuenta, que no me hiciera problema que el departamento era para mí. Viajé a San Luis con mi hija el 3 de febrero para firmar el contrato y que se mude, por eso llevaba todas sus cosas y se iba a quedar en lo de una amiga hasta el 5 que era el día en que se desocupaba. Ella no me contestó más. En ese momento confirmé que sí era una estafa. Me quedé sin el alquiler y sin el dinero".

Ambas víctimas decidieron hacerle un escrache por Facebook contando su negativa experiencia para que no le pase a nadie más. Para su sorpresa, aparecieron muchos usuarios más que aseguraron también ser víctimas.

"La verdad que no me esperaba que apareciera tanta gente a la que le pasó lo mismo, incluso de otras provincias como Mendoza, Formosa y San Juan. Es un estafadora serial porque lo hace en todos lados. Se aprovecha de la desesperación de la gente y lamentablemente yo metí la pata. Tengo una bronca tremenda. No puedo creer que haya gente tan malnacida que se aprovecha así de la necesidad de las personas. Muchos me dijeron cómo fue que hice el depósito y tienen la razón obviamente, pero fue un momento de desesperación frente a una oferta de alquiler que era muy buena", manifestó Albornoz.

Rodeghiero indicó que "no hice la denuncia policial porque pienso que no me van a tomar en serio y además no sé adónde dirigirme por esta situación. De todas formas el dinero no creo que lo recuperemos nunca porque tengo un conocido en el Banco Francés que investigó la cuenta. El mismo día que le deposité, recibió otras cinco sumas de igual monto y como tiene una deuda con el banco, la tienen embargada". Tanto a una como la otra, para recibir el depósito les develó que su nombre era Melina Costa.

Ambas finalmente pudieron resolver el alquiler para sus hijas pagándole a una inmobiliaria, no queriendo pasar de vuelta por lo mismo. Mientras tanto se debaten sobre tomar o no acciones judiciales.