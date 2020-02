Las buenas razones para no contraer deudas

La mayoría de las provincias argentinas se encuentra fuertemente comprometida en cuanto a sus recursos fiscales”. Esta frase pertenece a un legislador y fue pronunciada el miércoles en el Congreso de la Nación durante el tratamiento del proyecto referido al acuerdo alcanzado por los gobernadores respecto de las distintas instancias del consenso fiscal. En verdad, toda la sesión estuvo dominada por las cuestiones referidas a las deudas. Deudas de la Nación Argentina y deudas contraídas por las provincias en distintas circunstancias. Obviamente en esa mayoría de provincias a las que aludía el legislador no está incluida la provincia de San Luis. Y no deja de ser un orgullo. Sensación que se renueva toda vez que, inevitablemente, se vuelve imprescindible hablar de la acuciante situación financiera de muchos distritos y del fuerte condicionante de sus deudas. Sin dudas, es de lamentar el creciente deterioro de las finanzas provinciales. Son muchas las causas, y la política económica de los últimos cuatro años es un factor fundamental en este sentido. Sin embargo, y observando todo lo manifestado a lo largo de la extensa sesión, es para reconocer y celebrar que San Luis no haya contraído deuda alguna. Parece momento de hacer justicia y elogiar sin retaceos lo prudente de mantener ideas, criterios y principios serios y sensatos a la hora de no comprometer las finanzas provinciales, contrayendo deudas onerosas y que acarrean un sinfín de gastos y erogaciones en los que no se debe incurrir. Fue notorio durante toda la jornada que estos compromisos son brutales condicionantes de cualquier acción soberana que obligan a los gobernantes a resignar potestades y a firmar, casi contra su voluntad, acuerdos muy gravosos para los intereses que su investidura los obliga a defender. Esa autonomía, más una inmensa dosis de coraje, sentido común y responsabilidad, son los que llevaron al gobierno provincial a no firmar, en su oportunidad, el famoso “Pacto Fiscal”, que hoy la realidad obliga a remendar y a recomponer. El hecho de resistir en la más absoluta soledad y no firmar ese acuerdo fue otra de las cuestiones que destacó a San Luis durante la sesión. Incluso la decisión de elevar los reclamos pertinentes ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación también mereció más de un elogio por parte de los distintos disertantes en el recinto de la Cámara de Diputados. Y fueron atendibles muchas razones, incluso hicieron uso de la palabra exgobernadores que oportunamente firmaron el acuerdo en cuestión, y deslizaron más de un atendible fundamento; pero la realidad golpea inapelable, y la posición de San Luis fue, sin dudas, la correcta y así se desprendió de todo lo manifestado.



Tras aprobar el proyecto de sostenibilidad de la deuda externa, la Cámara baja convirtió en ley el Consenso Fiscal 2019 por 157 votos afirmativos, 54 negativos y siete abstenciones. Se trata del acuerdo firmado el 17 de diciembre por el gobierno nacional, los mandatarios provinciales y el jefe de Gobierno porteño. En el texto se suspenden hasta el 31 de diciembre de este año determinados compromisos asumidos en los Consensos Fiscales de 2017 y 2018. Asimismo, se suspende por un año el trámite de los procesos judiciales iniciados por las provincias firmantes contra el Estado nacional por la baja del impuesto a las Ganancias y al IVA aplicado a la canasta básica de alimentos. También se ordena que las provincias que aún no iniciaron juicios contra la Nación, se abstengan de hacerlo. En ese plazo de un año, se creará una comisión que “propondrá las medidas y cursos de acción que posibiliten una solución integral, de carácter no adversarial, para la problemática subyacente en aludidos procesos”.

A todas luces son para el elogio la decisión y el criterio sostenidos por San Luis a lo largo de todos estos años. Salvo algunos opositores miopes, lo reconocen todos.