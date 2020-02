El joven que contrajo dengue ya está estable y fuera de peligro

Los vecinos de la ciudad ayer se alertaron cuando el Ministerio de Salud confirmó el segundo caso de dengue importado en la provincia. Sin embargo, desde el organismo gubernamental transmitieron al mediodía tranquilidad a la población, porque el joven que contrajo la enfermedad ya está fuera de peligro y es atendido con todas las medidas necesarias de precaución y aislamiento, en el policlínico regional “Juan Domingo Perón”. Aun así, el personal del programa Epidemiología realizó fumigaciones en el barrio Jardín del Sur, donde vive el muchacho, para evitar cualquier tipo de brote. Y las repetirá durante la mañana de hoy.

“El paciente ingresó el sábado, aproximadamente a las 18, al hospital y continúa internado pero en sala común. Se lo sigue evaluando pero, está estable y en buen estado”, le dijo la responsable del Servicio de Vigilancia Epidemiológica, Claudia Olarte, a El Diario ayer por la tarde.

La especialista explicó que el chico, que tiene 16 años, fue picado por el mosquito Aedes Aegypti en su estadía de dos meses en la localidad santafesina de Villa Trinidad. Además, antes de regresar a suelo mercedino, estuvo un día en la ciudad de Córdoba. Estos dos lugares “han tenido algunos casos autóctonos y están con todas las alertas sanitarias”, agregó.

El martes 18, dos días después de haber vuelto a su casa en el Jardín del Sur, el adolescente empezó a registrar picos de más de 38 grados de fiebre, y a sentir dolores en los músculos, las articulaciones y el abdomen, además de un episodio de sangrado en la nariz y en las encías. Como todos esos son síntomas que coinciden con el cuadro del dengue, los médicos del hospital de referencia “Doctor Suárez Rocha”, que está en su barrio, lo derivaron al policlínico, donde finalmente confirmaron el diagnóstico.

“Seguirá internado dependiendo de su evolución clínica. Si va mejorando, como hasta el momento, seguramente pronto le darán el alta. Obviamente, está asilado con todas las medidas de barrera, con repelente y telas mosquiteras para prevenir cualquier otra picadura”, amplió Olarte.

Es que la enfermedad se vuelve grave cuando un paciente es atacado dos veces por dos serotipos diferentes del mosquito. Por esa misma razón, implementaron una rápida acción de prevención con la fumigación en las ocho manzanas que rodean la vivienda del joven, para eliminar los insectos que estén en vuelo. Sin embargo, la epidemióloga aclaró que la única forma de erradicar los criaderos donde se asientan los huevos, es con la ayuda de los vecinos (Ver "Mejor prevenir...").

"Es importante mantener la calma porque no hemos tenido ningún caso autóctono. De igual manera, aconsejamos seguir las medidas de prevención", expresó.

Mejor prevenir que curar

-Cuidados en las casas

Recomiendan mantener la limpieza para eliminar los criaderos de los mosquitos: no tener recipientes con agua acumulada, dejar vacías las piletas de los lavaderos, no acopiar latas u otro tipo de depósitos pequeños y no tener neumáticos tirados al aire libre.

- Para los viajes

Para quienes viajan a lugares en los que ya se ha detectado el virus, aconsejan usar repelente, ropa con mangas largas y no exponerse al aire libre en las primeras horas de la mañana y el atardecer.

-Síntomas de alerta

El Ministerio de Salud de San Luis pidió "consultar al médico de forma inmediata", a toda persona que haya estado en zonas con dengue y tenga dolores de cabeza, musculares, articulares, abdominales, detrás de los ojos, náuseas y manchas o erupción en la piel.