Regresó la fiebre del ciclismo profesional a la provincia

El ciclismo profesional regresó a San Luis para recorrer las rutas de la provincia con la esperada caravana multicolor. Ayer, cerca de las 13, los nostálgicos puntanos amantes de la bici en velocidad volvieron a reunirse en la plaza Pringles de la capital para revivir la fiesta pedal. Tras cuatro años de la décima y última edición del Tour de San Luis (realizada desde el 18 hasta el 24 de enero de 2016), la fiebre del ciclismo volvió a sentirse en el aire. Arrancó la Vuelta del Porvenir. Los 21 equipos participantes fueron convocados a la plaza principal del microcentro puntano para la largada simbólica.

Allí estaban Andrea Claveles y Oscar Bazán, mezclados entre los fanáticos que no esquivaron los intensos rayos de sol. Los padres de Nehuén Bazán, el joven integrante del equipo San Luis Continental, vivieron la largada pegados a las gradas, ansiosos, efusivos y alentando a los corredores antes de la salida neutralizada.

Una dupla famosa. Walter Guevara y "Scott", su caniche, posaron para las fotos en la plaza Pringles.

"Para Nehuén este es un sueño hecho realidad. Él era un nene cuando estaba el Tour y como todos los chicos soñaba con participar. Hoy (por ayer) que volvió la competencia está convocado para el equipo Continental y es muy importante. La verdad que hacía mucha falta la vuelta de la adrenalina de este deporte tan lindo. A los puntanos es algo que empezó a apasionarnos con el tiempo", dijo Oscar.

Andrea, la mamá, confesó: "Nosotros estábamos más nerviosos que él. Siempre que podemos lo acompañamos con mucha pasión". Y deseó que su hijo "pueda mostrar los tiempos para los que viene entrenando", además de anhelar que "ningún competidor sufra una caída fuerte".

Saludos en la previa. Los protagonistas interactuaron con la gente.

En su bicicleta, con malla negra y su compañero canino "Scott", Walter Guevara también acompañó a los pedalistas en la salida de la primera etapa y planeaba esperarlos en la llegada. La dupla es una cara famosa en el ambiente ya que siempre dijo presente en las ediciones del Tour. "He recorrido toda la provincia con el Tour. Antes me acompañaba Felipe, un perro caniche que me robaron hace cuatro años. Ahora voy con 'Scott' que es hijo de Felipe. San Luis es sinónimo de ciclismo. Hace unos días cruzamos en la ruta al equipo Continental y los acompañamos hasta La Florida, después ellos siguieron hasta Inti Huasi. Le ponemos las fichas a ellos", contó Walter, que a los 58 años, ya lleva 30 compitiendo en pruebas combinadas. Ayer, se puso la camiseta de hincha.