Gillespi: "Me gustaría volver a ser joven"

Los recuerdos de su juventud merodean por la mente de Marcelo Rodríguez, más conocido como "Gillespi", quien dice extrañar la libertad de sus años más juveniles. Aunque la actualidad, con la trompeta como su compañera incondicional, es también una era que disfruta. Hoy en All Right en San Luis y mañana en Lunamakena de Potrero de los Funes, con su amigo y colega "Patán" Vidal, presentará el ciclo Música y Vino donde se atrevió a mezclar dos pasiones que lo inundan. La entrada costará 300 pesos para cada recital.

—¿Qué tiene de particular este show?

—San Luis es un querido lugar que siempre me pregunto por qué no fui antes a tocar, nunca lo entendí. En este regreso aprovecho que este año sea posiblemente el lanzamiento de mi vino que hice en la bodega "Monteviejo", con ayuda del enólogo Marcelo Peleritti. Con música de por medio, de alguna manera le agradezco al vino todo lo que me dio. Es una bebida noble que ayuda a los artistas, nos da inspiración, propicia las charlas y las reuniones.

—¿Cómo nació tu amistad con "Patán" Vidal?

—Es una amistad longeva. Nos conocemos desde la adolescencia y tocamos desde ese entonces. En ese momento yo me compré la trompeta y él el piano, entonces decidimos juntarnos con amigos de la zona sur de Buenos Aires y formamos un grupo en el que tocábamos jazz y rock. Junto con "Patán" hice mis primeras incursiones musicales que se transformaron de a poco en amistad. Es una alegría seguir juntos y compartir conciertos. Conocernos tanto nos favorece.

—¿Tenés algún proyecto musical en mente?

—En este momento trabajo en la reedición de "Blow", un libro que saqué hace más de diez años y que siento que está discontinuado desde aquella época. Quiero reeditarlo en una forma más amplia y corregida. Será un trabajo minucioso, artesanal y sin apuro, pero la idea es presentarlo este año. También pienso en sacar mi próximo disco en vivo con toda la banda; y en mi estudio me encuentro con canciones compuestas en el último año que tienen una cierta coherencia entre sí y por eso lo pienso en formato de disco.

—En tu carrera la trompeta jamás te abandonó, pero ¿qué extrañas de tu pasado?

—Mi juventud. La libertad de los comienzos en la música, el andar por la calle tranquilo. Sentirme libre musicalmente y no encasillado en un solo género. Tocaba la guitarra, tenía proyectos con la trompeta, tocaba con el teclado, leía mucho, estudiaba Psicología. Sin dudas, me gustaría volver a vivirla.

—Con tus tantos años de trayectoria, ¿te considerás un músico independiente?

—Me considero independiente porque no tengo jefes ni presiones concretas. No tengo nadie que me diga lo que tengo que hacer salvo yo mismo que me empiezo a identificar con una misma música y a veces no experimento por otros lugares.

DÍA:

hoy y mañana

HORA:

hoy a las 23:30, mañana a las 18

LUGAR:

All Right, mañana en Lunamakena, Potrero de los Funes

ENTRADA:

300 pesos