La zanahoria, "por las nubes": el kilo cuesta hasta 90 pesos

Más de un puntano se llevó una sorpresa esta semana cuando fue a comprar zanahoria, ya que el kilo pasó de valer 35 pesos a costar 90 en algunas verdulerías de la ciudad. En los comercios afirman que las principales razones de la suba responden a la escasez de verduras en Mendoza por las malas condiciones climáticas.

Marcelo Barroso, dueño de la verdulería "La Proveeduría El Señor de la Quebrada", precisó que hace tres semanas comenzaron a notar el incremento y que la única provincia que la distribuye es Mendoza, pero que a raíz de las intensas lluvias, una gran cantidad de producción se echó a perder. Además, aseguró que el sobrante se reparte en todo el país.

En su local el kilo estaba en 35 y actualmente ronda los 60 pesos. "Es un alimento que la gente lleva mucho, pero cuando ven el precio, dudan si comprar. No trasladamos el total del aumento, porque nadie compraría", dijo Barroso, quien resaltó que los clientes llevan lo que consumen en el día y no más de dos o tres zanahorias.

El comerciante expresó que por semana traía hasta 90 bolsas y que la última vez dejó menos de la mitad.

Otro de los productos que tuvo un fuerte incremento fue la lechuga, tanto mantecosa, repollada como crespa. Según el dueño de la verdulería, el kilo está en 150 pesos, mientras que la semana pasada el precio era de 80 pesos. Precisó que, en este caso, el excesivo calor perjudicó la producción.

El panorama se repite en "Lo de Carlos", donde el kilo de zanahoria costaba 45 y hoy sale 90 pesos. Su dueño, Rodrigo López, manifestó que en la última visita el proveedor dejó menos bolsas de zanahoria debido a su alto costo, ya que pasó de 400 a 750 pesos.

Sobre la modalidad de compra de los clientes, aseguró que ya no adquieren más por kilo, sino por unidad. "La gente busca mucha oferta. Los mismos que llevaban mil pesos entre verduras y frutas, ahora optan por una de las dos cosas", expresó López, quien agregó que no tener zanahoria es lo mismo que un kiosco no tenga gaseosas de cola, porque es uno de los productos más requeridos ya que se utiliza en varias comidas.

Claudio Barroso, dueño de la verdulería "Fruta Show", contó que hay poca cantidad de hortalizas para la venta, ya que la mayoría se echó a perder por las lluvias. "En este momento Mendoza es la única provincia que nos abastece, luego en el invierno se suman las del norte", dijo y manifestó que los clientes ponen el grito en el cielo cuando ven los valores modificados. "Es una de las verduras más consumidas. Tratamos de equilibrar los precios para vender. Por ahí salimos empatados y en algunos casos perdemos. Hay que amoldarse", concluyó.

Una alternativa

La colonia agrícola de Sol Puntano, ubicada en la Autopista de las Serranías Puntanas kilómetro 797,3, todas las semanas les ofrece a los ciudadanos frutas y verduras de estación cosechadas en el día, como también mermeladas, aceite de oliva, vinos y aceitunas.

Un kilo de zanahoria ronda los 20 pesos, un kilo de tomate perita sale 40 pesos y lechuga mantecosa 40 pesos el kilo.