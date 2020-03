El efecto no deseado de la globalización

La globalización es un fenómeno que abarca varios aspectos: el mundo es cada vez más interdependiente y está interconectado como nunca antes. Las facetas de esta globalización abarcan la economía y las finanzas (la producción, los intercambios comerciales y de capital, y las inversiones internacionales), la cultura, la ciencia y la tecnología y, en definitiva, todos los aspectos comprendidos en la vida de las personas están dentro del fenómeno también llamado de “mundialización”. De hecho, las personas se mueven por el mundo tanto como los bienes que se producen, los conocimientos, los avances y las obra de arte.

Y así como las personas se mueven, las cuestiones de salud pasaron a ser un tema global. Por tanto, la declaración del coronavirus como “pandemia” (entendida, en términos de la Organización Mundial de la Salud como una enfermedad que traspasa las fronteras nacionales y que se extiende de manera simultánea alrededor del mundo) es más bien una faceta más de este proceso.

Se trata de un fenómeno global por donde se lo mire: la pandemia es un efecto no deseado de la globalización, y la globalización, en todos sus otros aspectos, está siendo afectada por una pandemia. No es desconocido por nadie el hecho de que la enfermedad que se extiende por el mundo está causando graves daños sobre las economías locales y por ende, sobre la economía mundial. Y aunque aún no se puede determinar su impacto real porque la pandemia se sigue extendiendo, lo que sí se evidencia son las fortalezas y las deficiencias del funcionamiento del sistema internacional tal como lo conocemos.

Por un instante los miembros de este sistema deberán reflexionar no ya sobre las consecuencias de estar interconectados, sino sobre las respuestas globales e individuales a los nuevos desafíos. Globales, porque se trata de un asunto que requiere respuestas consensuadas y unánimes. Individuales porque depende de cada uno acatar esas resoluciones que, en un mundo globalizado, nos afectan a todos.

Y es que si hay algo que resulta cierto es que el nuevo coronavirus no solo sacó a relucir las miserias de la globalización, sino también las de la humanidad toda: la xenofobia, el racismo y el “sálvese quien pueda” están a la orden del día.