Amadeo Carrizo en San Luis: clásico puntano, charla oficial y un tanguito al paso

“Me probaron 20 minutos. Yo pensé que me volvía a Rufino, pero me dijeron que me tenía que quedar”, dijo emocionado Amadeo Carrizo en una charla abierta con el gobernador Alberto Rodríguez Saá el 20 de enero de 2017. Fue un grande, un indiscutido dentro de la cancha y muy aplaudido fuera de ella. El exarquero de River y la Selección Argentina cambió la concepción de un puesto poco grato: el del arco. Pasó por San Luis con una breve estadía de dos jornadas, pero muy intensa. Recibió una distinción, vio un clásico puntano por la Copa Xilium y hasta cantó un tanguito.

En la noche del viernes 20, Carrizo saltó al escenario con un gran público. Esta vez no había un césped verde sino una platea que quería escucharlo. “A los 5 años noté que era arquero porque mi viejo me hacía volar de palo a palo y vio que tenía condiciones”, fue lo primero que les comentó al Gobernador y a la platea.

Venía entonado. En los pasillos del Salón Blanco de Terrazas del Portezuelo fue recibido por Miguel Ángel Reinoso quien, junto a su guitarra, improvisó un tango en el que el golero se animó a tirar unas estrofas y a bailar al ritmo del dos por cuatro.

Entre las frases que tiró en la conferencia, se justificó sobre ese estilo particular que trascendió décadas: “No descuidé las cualidades técnicas de un jugador de campo, porque un arquero no solo tiene que atajar la pelota; eso me ayudó a la hora de enfrentar a los delanteros”.

Para despedirse de esa velada, Amadeo se sacó fotos con los hinchas, firmó autógrafos, pero dejó su sello cuando entonó “Tarzán Carrizo”, el tango que Armando Pontier y Alberto Podestá compusieron para homenajear al golero que fue elegido, en el año 2000 por la IFFHS, como el “Mejor arquero sudamericano del siglo XX”.

Al día siguiente, el sábado, visitó el estadio provincial “Juan Gilberto Funes”, donde vio el triunfo de Juventud por 2 a 0 frente al Club Sportivo Estudiantes. El doblete de Marcos Fernández lo llevó a ser el héroe de este torneo amistoso. Amadeo recibió una distinción, realizó el puntapié inicial, lo vio a Alberto Rodríguez Saá hacer jueguitos y luego entregó la Copa.

Una figura que será recordada.