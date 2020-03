Quisieron robar en un corralón, pero un sereno los vio y lo amenazaron

Daniela Sormani, una de las dueñas de Más Con, cree que los delincuentes que intentaron robar en el corralón que tiene al este de San Luis hicieron una especie de trabajo de hormiga. Puesto que no trataron de saquearle en una misma noche, sino que quisieron hacerlo en dos. Pero ese último día, el que seguramente pretendían hacerse del botín, no resultó como esperaban. El sereno de la empresa los descubrió en plena faena. Los ladrones se fueron con las manos vacías, no sin antes amenazar de muerte al hombre que vigilaba el predio.

Por temor a que el guardia sea atacado por los delincuentes, Sormani no quiso dar a conocer su nombre. Solo contó que, en realidad, el hombre no trabaja de forma permanente ahí. "Está haciendo una suplencia desde hace unos días", comentó la propietaria.

Más Con, dedicado a la venta de materiales para la construcción, está en avenida Santos Ortiz y ruta 147, frente a la terminal de ómnibus, especificó la mujer.

"Nos quisieron robar el miércoles, después de las ocho y media de la noche", dijo con base en lo que le había contado su empleado.

Según relató, los ladrones eran tres. El sereno los advirtió cuando intentaban entrar por el techo del corralón. "Nosotros tenemos una medianera y desde ahí empezaron a gritarle al vigilante", aseguró Sormani. Lo amenazaron de muerte. "Estaban a cara descubierta y pensamos que andaban a pie porque el guardia vio que se escaparon corriendo", agregó.

El agujero por el que pretendían ingresar al depósito lo habían hecho el lunes o el martes, presumen los dueños de Más Con. "Nos dimos cuenta recién el miércoles de que habían abierto la chapa de uno de los galpones", recordó la propietaria.

Más allá de que la Policía continúa con las averiguaciones, Sormani y sus socios tienen sus propias conjeturas acerca de quiénes pudieron ser los que trataron de robarle. Sospechan que se tratan de los vecinos del barrio ubicado detrás del corralón, porque no es la primera vez que pasan por algo así. "Han querido entrar varias veces y hace un par de semanas nos sacaron unos ladrillos", comentó la empresaria.