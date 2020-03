Atravesada por el poemario

La escritura la ayudó a florecer por dentro y darle un vuelco poético a sus sentimientos más profundos. Lorena Lara es profesora de Inglés y desde siempre se dedicó a enseñar el idioma. Cuando llegó a San Luis —es de Buenos Aires y eligió la Villa de Merlo para vivir— se dio cuenta que además de ejercer su profesión podía expresar algunas de sus emociones en el papel.

Muchos de los poemas que escribió durante este tiempo puntano los recopiló en "Aprender a equivocarse: la vida hecha de errores y aprendizajes", su nuevo libro que hoy sale a la venta vía online.

"Son textos independientes que escribí a lo largo de estos últimos cinco años. Siempre digo que este libro es de poemas y no de poesía, porque la palabra poesía me suena a rima y métrica, cosas que los lectores no van a encontrar en mis escritos", dijo la profesora, quien explicó que la elección del elocuente título se debe a que considera que su vida ha sido eso.

"Me equivoqué mucho y aprendí de mis errores para ser lo que soy hoy", explicó Lorena que también es autora de "Libre de grasa", un libro en el que explica el antes y el después de su cirugía gástrica, otro hecho que marcó su estilo de vida.

Durante toda su existencia, Lorena tuvo cambios muy diversos. Luego de recibirse de profesora de Inglés viajó a Egipto, se casó y se convirtió al Islam. Luego volvió al país, fue mamá y después de buscar una ciudad que la alejara de la locura de Buenos Aires, recordó que San Luis la esperaba con la tranquilidad que necesitaba para ese momento.

Durante toda su infancia vino de vacaciones, sea a Merlo o a El Trapiche con sus padres y sus abuelos. "Siempre amé las sierras, la gente y la tranquilidad de este lugar. Ya de adulta escapé de Buenos Aires para criar a mi hijo en un lugar más seguro y sano. Aquí descubrí que además podría desarrollarme profesionalmente a gusto y con el apoyo del sistema educativo, desarrollar mi veta de escritora en el ámbito de la cultura y mis cambios en la salud, todo sucedió en esta provincia a la que amo y a la que le tengo mucho que agradecer por el resto de mi vida", expresó la autora.

Antes de la situación de aislamiento decretada por el gobierno nacional, Lorena tenía previsto presentar su libro el 18 de abril en el auditorio de la Casa del Poeta en Merlo. "Mientras tanto, me surgió la idea de difundirlo de manera digital en formato PDF. A quienes les interese lo pueden abonar a través de Mercado Libre, con el envío por correo electrónico. Encontré la forma de llegar a todas partes del país de forma económica, rápida y sin movernos de casa", agregó.