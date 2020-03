Suecia avanza en la digitalización del dinero

Hace tiempo se habla que en el futuro el dinero físico, ya sea moneda o billete, dejará de existir para darle paso a una versión digital. También ya es una realidad la criptomoneda, una versión virtual de la moneda que desarrollan para hacer transacciones en internet sin la interferencia de ningún banco o gobierno. Sin embargo ningún país manifestó intenciones o avanzó en políticas para dar el gran cambio; hasta ahora, que Suecia comenzó a evaluar seriamente la posibilidad de hacerlo.

Hay que decir que la sueca es una sociedad muy avanzada en el uso cotidiano de la tecnología. En alguna edición pasada de “Cooltura” contamos que ya muchos aceptaban implantarse chips, que les daba múltiples beneficios como poder ingresar a su casa sin la necesidad de llaves o tener el boleto de un tren en la muñeca para acceder sin ningún papel. También socialmente dan saltos enormes con la despapelización del dinero.

El país nórdico tiene más de diez millones de habitantes, de los cuales un 70 por ciento utiliza un servicio de pagos móvil llamado "Swish", por lo que en general no manejan efectivo en sus billeteras. Esta tendencia en crecimiento constante, sumado a la expansión de las criptomonedas, hace que analistas estimen que para dentro de tres años, en el país dejarán de aceptar dinero en efectivo.

Esta situación preocupa al Gobierno porque si no hace algo a tiempo, todo quedará en manos de privados. "Si no puedes con tu enemigo, unétele", suele ser una frase hecha, pero que piensan implementar en este contexto. Es que las autoridades gubernamentales trabajan para lanzar su propia moneda virtual para obtener un doble propósito: no interrumpir el avance en la digitalización del dinero para los suecos y a la vez que el control siga centralizado por ellos.

El Riksbank, la entidad bancaria local, es la que planea emitir la criptomoneda local y actualmente está haciendo pruebas con una que se llama e-Krona. Afirman que este periodo finalizará en febrero de 2021 y de ser positivo, Suecia se convertirá en el primer país en tener dinero digital oficial de curso legal.