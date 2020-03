Alberto Fernández al presidente de Techint: “Hermano, ¿podés colaborar?”

Luego de que la constructora Techint anunciara la semana pasada el despido de 1.450 empleados por el avance del coronavirus y de que, el domingo, Alberto Fernández tildara de “miserables” a los empresarios que toman esas medidas, el Presidente de la Nación se refirió esta mañana directamente a Paolo Rocca, al frente de la empresa, para pedirle solidaridad: “Hermano, ¿podés colaborar?”.

"¿Qué es lo peor que le puede pasar a una empresa que durante un mes trabaja menos? Que gane un poco menos. Has ganado tanta plata a lo largo de tu vida, tenés una fortuna que te pone entre los más millonarios del mundo. Hermano, ¿podés colaborar?", insistió Fernández haciendo alusión a Rocca, en declaraciones radiales.

"Colaborá con los que hicieron grande a tu empresa, porque tu empresa es grande por el trabajo de esa gente. No quiero entrar en un debate que nos enoje, es solo una reflexión", añadió tras ser consultado por si su alusión del domingo había sido dirigida a Rocca y su grupo de inversores.

"Es uno de los casos. No es momento de hacer eso, es una falta de solidaridad enorme. Tenemos que volver a incorporar la solidaridad en nuestras vidas". "No existe eso de que hay que descartar a una parte para que la sociedad funcione. Una sociedad que descarta no es una sociedad, es una perversión", fundamentó.

"Creo que ellos han tomado cuenta que se equivocaron y lo vamos a resolver", concluyó el Presidente.

"Si no quiere que se eche a nadie, hay que modificar la ley"

Antes de conocerse los dichos de esa entrevista radial, la agencia Noticias Argentinas tomó declaraciones de Miguel Ángel Toma, integrante del directorio de Techint, que aseguró que si el Presidente no quiere que las empresas despidan empleados, que impulse una modificación a la Ley de Contrato de Trabajo.

Toma, representante del Estado en el directorio de Techint por las acciones que tiene Anses, afirmó que la compañía "no despidió a ningún trabajador".

"La empresa suspendió obras privadas y siguiendo el mecanismo habitual que está previsto en el Convenio Colectivo firmado con la Uocra, la gente pasó a depender del fondo de desempleo del sindicato. Cuando se reanude la obra, estas personas volverán a trabajar allí", dijo, también en declaraciones radiales.

Toma, quien próximamente será reemplazado por el Gobierno como representante del Estado en el directorio de Techint, dijo que esto no merece "un polémica y tampoco una valoración moral" y agregó que él está de acuerdo con "que haya una enorme solidaridad con los trabajadores".

Según Toma, los 1.450 trabajadores desvinculados el viernes "no han quedado desamparados" porque tendrán un ingreso que pagará el fondo de desempleo que administra la Uocra y que fue constituido en parte por aportes realizados por la compañía.

"Si no se quiere que se eche a nadie, hay que modificar la ley (de Contrato de Trabajo) y se acabó la discusión acerca de la moralidad de si nos ponemos del lado de los buenos o del lado de los malos", dijo Toma.

