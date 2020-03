Villa Mercedes:el Registro Civil emitirá el certificado de deudores alimentarios

A partir del lunes, los ciudadanos podrán tramitar en el Registro Civil y Capacidad de las Personas el certificado de negatividad de deudas alimentarias por parte de los progenitores. Por ley, la Provincia cuenta con un registro de deudores morosos, y el objetivo es descentralizar y agilizar el trámite.



Para comenzar a entregar el documento, el jefe del Subprograma Delegación Villa Mercedes del Registro Civil, Roberto Mones Ruiz, recibió una capacitación que replicó con el equipo de trabajo. “El certificado agiliza muchos otros trámites, como conformar una cooperativa, una asociación u organización, las cooperadoras escolares, ser proveedores del Estado y hasta para renovar las licencias de los taxis y los remises. También es necesario para personas que quieren concursar en organismos públicos como en el Poder Judicial, o al momento de querer ser candidato de un partido político. Por eso, la cantidad de personas solicitantes varía por épocas”, aseguró la directora provincial, Mary Amaya.



La solicitud es muy simple y los pasos a seguir son pocos. Hay un único formulario específico con los datos personales que el interesado debe llenar y además debe pagar un sellado de $380. La base de datos es totalmente confidencial y únicamente se entrega a personas autorizadas. Puede asistir un tercero con una declaración jurada de autorización, su DNI y una fotocopia de documento del titular. “Esta iniciativa comienza a replicarse este lunes en Villa Mercedes a cargo de Mones Ruiz, y en Concarán por parte del jefe del Subprograma Delegación Tercera Circunscripción, Maximiliano Giménez que depende del Programa Relaciones Laborales, pero queremos replicarlo en muchos puntos más de la provincia para evitar que los sanluiseños tengan que trasladarse hasta la capital”, agregó.



El jefe del Registro Civil señaló que ya están capacitados, en condiciones de comenzar y cuentan con los recursos tecnológicos necesarios para asistir a los interesados. “En nuestro caso somos como delegados de la dirección provincial. Cualquier progenitor que adeude o no cumpla con la cuota alimentaria queda incorporado a la base de dados de la provincia. La actualización de la misma depende de los oficios que el juzgado de familias vaya enviando para cargar al sistema. Entonces, si la madre o el padre solicitante no están en la base de datos, automáticamente se le extiende el documento”, añadió.



“Más allá de que la ley ha previsto esto para evitar el incumplimiento de los padres, la directora y su equipo están trabajando para completar aún más las limitaciones que, por supuesto, si los progenitores están cumpliendo no tendrán inconvenientes para acceder a trámites”, indicó.



El documento se puede solicitar de lunes a viernes, de 8 a 14, en avenida Mitre 946.