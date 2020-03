Mónica Ochoa: una vida entre gambetas

Las pioneras abren el camino que luego aliviará los pasos de sus sucesoras. Estamos ante una de ellas. A los 38 años, Mónica Ochoa es un emblema del fútbol femenino sanluiseño. Juega a la pelota desde que empezó a caminar. La volante creativa este año defenderá los colores de Afacg (Asociaciones de Fútbol Almagreñas, Deportivo City y Guerreras) en cancha de 11 y Bosteros en futsal. También apunta al desarrollo del semillero con Almagreñas. “El fútbol es mi vida. Me dio muchas cosas: amistades, el cariño de la gente, me hizo conocer otras provincias. Y aún lo sigo disfrutando”, cuenta la fanática de San Lorenzo de Almagro.

Cuando “Moni” tenía 6 años, su papá Julio empezó a trabajar como cuidador en la cancha del Club Huracán y la familia (con mamá Margarita y Diego, el hijo menor) se fue a vivir al predio. “El profe Mario de la Torre me integró al equipo de inferiores con los varones. Entrenaba siempre con ellos. Una vez me puso en un partido frente a Estudiantes, hice dos goles. Pero un compañerito en un momento me nombró para pedirme que le pasara la pelota y el técnico del otro equipo descubrió que era una nena y tuve que salir. Recuerdo que la hinchada de Huracán me aplaudió mucho ese día”, revive Mónica.

Pese al mal trago, nunca se detuvo. A los 11, las empleadas de una fábrica la sumaron a un equipo (todas superaban los 20 años) para jugar un torneo en Sociedad Española. Después llevó sus gambetas al potrero con Las Estrellas. Cuando tenía 14 años hizo las valijas para viajar a Buenos Aires y golpear las puertas de River

Plate. “Me fui a probar en juveniles y quedé. Era suplente de la Primera Femenina de River. Pero se me complicó con los estudios y, como en ese tiempo no había ninguna ayuda para el femenino, todo era muy difícil y me volví”.

Tendría otra oportunidad de mostrarse en la vidriera del fútbol nacional. “A los 17 años me llamaron de Palermo, un club de San Juan. Jugué seis años en los que ganamos seis títulos nacionales consecutivos. Recorrimos todo el país porque cada provincia organizaba su torneo. Fue una época inolvidable. Pero un día regresé a San Luis porque extrañaba a mi familia, llevaba mucho tiempo sin verlos”, recuerda.

Cuando se asentó en la provincia, Ochoa empezó a sumar para que el fútbol femenino local despegara. Tan decidida dentro como fuera de la cancha, el 25 de agosto de 2005 fundó Almagreñas Fútbol Club junto a un grupo de amigas. Y cuatro años más tarde apostó por más: sin conocerlo, se reunió con el entonces presidente de la Liga Sanluiseña de Fútbol (Bartolomé Abdala) y le presentó un proyecto para armar un torneo oficial. En la Liga le abrieron las puertas, la respaldaron y el primer torneo de fútbol femenino se puso en marcha en 2009.

Aunque más de una vez escuchó comentarios machistas sobre las mujeres que juegan al fútbol, decidió hacer oídos sordos y seguir siempre adelante. Le bastó con el respaldo de su familia. “La discriminación es algo que va disminuyendo de a poco. Ahora las nuevas generaciones tienen las cabezas más abiertas”. Mónica nota ese cambio cuando entrena a los nenes y nenas en la escuelita de fútbol que funciona en el Complejo Ave Fénix. “Hemos armado equipos mixtos y todos lo toman con naturalidad. Tienen otra mentalidad”, asegura.

A la hora de aconsejar a las niñas que sueñan con practicar fútbol pero no se animan por los prejuicios sociales, o sienten el freno de los padres, es bien clara: “El fútbol, como cualquier otro deporte, no tiene género. Tienen que darse la oportunidad de cumplir sus sueños. Y los padres deberían acompañarlas en el camino que elijan”.

¿Quién es Mónica Ochoa? ¿La nena que corría detrás de la pelota en Huracán? ¿La joven que sumó kilómetros y títulos con Palermo de San Juan? ¿La mujer que fundó un club, la que puso la bandera del femenino en la Liga Sanluiseña o la profe que entrena inferiores mixtas en el Ave Fénix? Todas. “Moni” es de esas personas que vive su sueño a diario. Una futbolista que enfrenta los "no" y sigue insistiendo. Mónica Ochoa es una pionera imprescindible del fútbol femenino sanluiseño, que sembró el camino para que otras jugadoras puedan cosechar los frutos en un futuro cercano.