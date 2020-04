Una alumna del IFDC se recibió por videollamada

Muchas cosas cambiaron desde que el gobierno nacional implementó en todo el país el aislamiento social preventivo y obligatorio, y una de ellas es la forma de rendir los exámenes finales. Andrea Vargas se recibió de profesora de Inglés y es la primera alumna del Instituto de Formación Docente Continua de San Luis (IFDC) en hacerlo de manera virtual.

Relajada después de haber cumplido con su meta de convertirse en profe de Inglés, Andrea contó que la fecha inicial para la evaluación era el 16 de marzo, pero ese día comenzó la suspensión de clases en todo el país. Contó que en ese momento sintió que su chance de recibirse era muy lejana. “Estaba frustrada. Me preparé con mucha antelación, aparte tenía todo organizado para el festejo”, se lamentó y agregó que su profesora le dijo que no sabía qué iba a pasar.

Un mes después llegó la confirmación que tanto esperaba: finalmente podía dar la última lección de Didáctica de Literatura Infanto Juvenil, aunque nunca esperó que fuera por medio de un teléfono. “Al principio fue raro. Me llamaron a las ocho de la mañana por la plataforma Hangouts y me dieron tres horas para hacer un examen escrito. Sentí mucha presión, pero tenía a mi familia alentándome”, detalló la puntana, quien agregó que terminó exhausta y tenía poca energía para el oral.

Al momento de sentarse nuevamente frente a la computadora, se quedó sin señal de internet y no le funcionaba la aplicación. “Las horas corrían y cada vez estaba más nerviosa. Al final tuve que descargar la app en el celular y 15 minutos después recuperé la conexión de la red. “La materia de por sí era pesada y se le agregó el condimento de no poder tener a los profes cara a cara”, dijo Andrea.

La joven hizo una pausa en su relato y explicó que la noche antes de rendir no durmió. “Muchas cosas pasaron por mi cabeza. Aunque siempre me resultó fácil Inglés, esta carrera me costó bastante, porque en el medio de la cursada tuve muchos problemas personales. Hice tres años y luego abandoné”, resaltó.

Lejos de quedarse quieta y gracias al apoyo de los profesores, pudo retomar la asignatura. “Ellos me incentivaron a seguir. Fueron muy importantes en este proceso”, expresó orgullosa por haber alcanzado su meta.

Luego de dar su clase oral, los profesores se tomaron unos segundos para debatir la nota. “Cortaron la conexión y cuando llamaron tenían un cartel que decía ‘felicidades, nueva profesora’. Me puse a llorar, no lo podía creer”, manifestó.

Para sorpresa de la joven, su familia tenía todo preparado para el festejo. “Me habían dicho que por la cuarentena no pudieron comprar nada, pero aparecieron con carteles, papel picado y pelucas”, destacó. Además, recordó que una de sus hermanas siguió la transmisión por Skype. “Vive a cinco cuadras de mi casa, pero respetó la cuarentena y me acompañó virtualmente”, dijo, alegre. Y no descartó que cuando todo se normalice pueda celebrar con sus amigos. Aunque no pudo hacer el típico paseo en auto, de todos modos sus padres la subieron al baúl y le tomaron una foto para retratar ese momento, que sin dudas nunca olvidarán.

La rectora del Instituto de Formación Docente (IFDC), Flavia Morales, precisó que tuvieron que generar nuevas estrategias para continuar en contacto con los estudiantes e incentivarlos a que sigan con sus capacitaciones. “Se armó una plataforma donde se dan las clases virtuales y se toman los exámenes. Por suerte contamos con la Autopista de la Información y la Provincia tiene una muy buena infraestructura que lo permite”, dijo.

Precisó que la primera experiencia del final online fue exitosa y que también se recibió otra alumna del profesorado de Lengua y Literatura.