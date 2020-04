"La Niñera" volverá en un especial virtual

Parte del elenco actual, con un programa virtual acorde a los tiempos que transcurren.

Fran Fine, Maxwell Sheffield y el resto del reparto de "La Niñera" volverán a estar juntos de una manera muy especial ¡para entretener a sus fans en tiempos de cuarentena!

Desde su cuenta de Twitter, Fran Drescher, creadora y protagonista del clásico de los '90, anunció que había una sorpresa en camino para sus fanáticos.

Y develó un secreto a voces. La actriz reveló que el elenco original del programa se reunió para crear un especial en el que leerán el piloto de la serie de manera virtual, a través de Zoom.

Este episodio especial se estrenará el próximo 6 de abril en el perfil de YouTube de Sony Pictures y la reunión incluye a Charles Shaughnessy, Daniel Davis, Lauren Lane, Nicholle Tom, Benjamin Salisbury, Madeline Zima, Renee Taylor, Alex Sternin, Ann Hampton Callaway, DeeDee Rescher, Rachel Chagall y Jonathan Penner.

SURPRISE!!! The Nanny #PANDEMICPERFORMANCE a virtual read of the pilot episode w the ORIGINAL CAST! #thenanny @NBCIndebted @cancerschmancer https://t.co/LscDSi5kfh pic.twitter.com/b1XoArwISP