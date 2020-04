Enfrentamiento entre presos deja un muerto en Florencio Varela

El hecho se produjo este miércoles por la mañana y como consecuencia de una pelea entre dos grupos de internos con armas caseras, uno de los detenidos resultó fallecido producto de una herida punzante.

Las fuentes indicaron que la pelea se produjo en el sector de máxima seguridad del penal, y que tras el inicio de la misma, personal penitenciario ingresó para frenar la pelea, pero ante la absoluta imposibilidad de entablar un diálogo, tuvieron que llamar a las autoridades judiciales.

Se informó que el control de la situación, alrededor del mediodía, se dio tras la intervención de la titular de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 9, Roxana Giménez, y el ayudante fiscal Cristian Granados. La causa está a cargo del juez de Garantías Marcelo Villagra, del Juzgado de Garantías Nº 8 de Florencio Varela.

Protestas en otros penales

Este martes, en la cárcel de Melchor Romero, un grupo de presos se había manifestado subiéndose a los techos del penal para pedir mayores medidas sanitarias ante la pandemia de coronavirus y reclamar por sus excarcelaciones.

Este miércoles y en diálogo con la radio AM550, Miguel, uno de los internos de ese penal dijo que decidieron realizar la protesta porque nadie les dio una respuesta previa y que solicita que se los escuche porque cree que "si alguien se contagia acá nos morimos todos".

"Estamos encapsulados desde la cuarentena obligatoria. Estamos en pabellones colectivos divididos con un pedazo de tela y en un espacio de tres por tres debemos ser 8 o 9 internos", contó Miguel.

Y agregó: "Estamos a la buena de Dios. Nuestra situación es preocupante y alarmante, y creo que nadie, ni desde el gobierno nacional, el Poder Legislativo o Judicial, nadie hace nada por nosotros".

El interno contó que es paciente de riesgo porque tiene tuberculosis y neumonía, y que reclama la prisión domiciliaria para él y para sus compañeros del penal, ya que la mayoría se encuentran en la etapa final del cumplimiento de la pena, por lo que cuentan con el beneficio de la salida transitoria, pero tras decretarse la cuarenta, la misma quedó suspendida.

"Acá no hay garantías de que nadie se va a contagiar. No hay protocolos, si alguien se contagia nos morimos todos porque no hay nada. Ni jabón blanco, alcohol en gel, nada", sostuvo.

