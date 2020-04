Anoten otro milagro para el Dios del fútbol

Sin miedo a la polémica que genera la figura de Diego Armando Maradona y la comparación celestial, vengo a reclamar en nombre de la patria futbolera y la iglesia maradoniana que se le apunte un nuevo milagro al Dios del fútbol mundial.

El astro nacido en un pesebre de “Fiorito”, en lo más profundo de los suburbios porteños, el que inventó gambetas, goles y triunfos imposibles en su etapa de jugador, tomó a Gimnasia de La Plata en descenso directo y con una fuerte dependencia hacia la desgracia de otros equipos. Ayer —pandemia de coronavirus y suspensión del fútbol argentino mediante— el presidente de la AFA confirmó la finalización de la Superliga y fundamentalmente la eliminación de los descensos por dos temporadas. ¿Casualidad? Yo no lo creo.

Diego aportó una inyección anímica en sus jugadores, el equipo ganó algunos partidos insospechados, le devolvió las tribunas repletas al “bosque platense” y transformó los insultos en aliento. Le quedaban unas 10 fechas para que la gesta sea un poco más heroica, pero logró su cometido.

"Hoy nos tocó esta y muchos dicen que es una nueva mano de Dios. Pero yo a esa mano hoy se la pido para que termine con esta pandemia y el pueblo pueda volver a vivir su vida, con salud y feliz", dijo ayer el "Diez".

Nadie puede discutir que todo lo que tenga que ver con una pelota de fútbol y que involucre a Diego Armando no tiene resultados imposibles, lo dice una famosa canción de Las Pastillas del Abuelo: “Y Jesús dijo me voy, de tácticas ya no hablo, pero un consejo les doy, la pelota siempre al 'Diez', que ocurrirá otro milagro”.