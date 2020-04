Palo Pandolfo abre ciclo “Para no volvernos tan locxs” por streaming

Palo Pandolfo, figura de culto del rock argentino, abrirá el miércoles a las 22 "Para no volvernos tan locxs", un ciclo de conciertos por streaming que presenta el Club Atlético Fernández Fierro (CAFF) a beneficio de la cooperativa de la institución, en el marco de la situación que atraviesa la escena musical a raíz de la pandemia de coronavirus.

Los shows se podrán ver y escuchar a través de TicketHoy Live (https://ar.tickethoy.live/ ), la web del CAFF (www.caff.com.ar) y la radio online Radio CAFF (www.radiocaff.com.ar).

Tras Pandolfo y siempre a las 22, la grilla continuará el jueves 9 con Francisco Bochatón, el viernes 10 con Sofía Viola, el sábado 11 con Luciana Jury, el domingo 12 con Yacaré Manso y el martes 14 con Pablo Grinjot.

"Me parece que abro yo porque soy de la familia. Estoy componiendo letras para la Orquesta Fernández Fierro hace una década o más, soy amigo de la casa y de alguna manera me encanta que se pueda dar esto", dijo Palo, quien lleva tres décadas de trayectoria.

Poeta fértil, cantor y músico, estuvo al frente de Don Cornelio y la Zona en los 80', de Los Visitantes en los 90' y luego inició su etapa como solista junto a La Hermandad hasta la actualidad, fue convocado para abrir esta serie de recitales.

"El CAFF es una cooperativa que se sostiene exclusivamente con sus conciertos en vivo, por ello propone un aporte de solidario (que puede ser de 100, 200 o 300 pesos) para ingresar al streaming del show y de la entrevista online, aporte que se podrá efectivizar a través de la página de TicketHoy. ¡Lxs agradecemos y esperamos!", expresó en un comunicado de prensa.

“Soy un poco del riñón de la Fierro”, explicó Pandolfo su relación con los organizadores, y contó que en 2007 conoció al contrabajista, director y compositor de la orquesta, Yuri Venturín. “Se presentó en un recital que estaba dando el Torquato Tasso y me dijo que estaba necesitando letra, que tenía música, y compuse un poema para tango que fue ‘Azucena Alcoba’. A Yuri le gustó e hizo una milonga lenta. Empezamos a hacer varias colaboraciones con Yuri a partir de ese momento. Llegué a cantar ‘Azucena Alcoba’ con la Fierro un día en el CAFF, amén de que en esa época estaba con mi disco Ritual Criollo”.

Al respecto de la cuarentena, Palo manifestó que como músico necesita tocar. “Vivimos de la música en vivo, generalmente uno llega a marzo con una mano atrás y otra adelante. Yo no soy un artista de festivales de verano y si bien este enero trabajé como nunca en toda la Argentina, con tres hijos —una en la universidad, otra en el secundario y otro en el primario— llegué a marzo al día”, recordó el artista, quien “tenía un marzo soñado con una gira solista” que lo llevaba por Rosario, San Pedro, Colón y provincia de Buenos Aires, y otro show con su banda La Hermandad en el Día de la Memoria, en Mendoza. “Pero todo se cayó por esta crisis global y aunque acepto la palabra pandemia con dolor y con resignación, de alguna manera estoy desesperado. Estuve un par de días algo deprimido, confieso, algo que no me pasó por décadas, pero fui levantando gracias a la naturaleza misma del espíritu humano. Confiemos en la unidad de razas, cuanto más podamos mezclarnos las razas más fuertes seremos, eso se llama ecohumanismo”, expresó Pandolfo.

Télam.