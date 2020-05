Matías Rodríguez, el defensor goleador de Universidad de Chile

Matías Rodríguez es el caudillo y capitán que tiene la Universidad de Chile. Con humildad y mucho sacrificio se fue haciendo un lugar en el fútbol. Es el único puntano en jugar dos semifinales de Copa Libertadores. Lo hizo en 2009 con la camiseta de Nacional de Uruguay, y en 2012 con la de la "U", equipo con el que ganó la Copa Sudamericana. Con 58 goles es el defensor más goleador de la historia del club trasandino, donde llegó en 2010 por pedido del DT Gerardo Pelusso que lo tuvo en Uruguay.

Abrazó este deporte de muy chico. A los seis años ya andaba pateando una pelota. Primero empezó en el barrio con los amigos y después se animó en San Lorenzo del Puente Blanco. "Al principio mucho no quería jugar en el club, pero me adapté rápido y tengo los mejores recuerdos de esa etapa de crecimiento", comenzó diciendo Mati, de 34 años.

Pasó todo muy rápido. En un abrir y cerrar de ojos apareció una prueba en Boca a fines de 1999. "Me acuerdo que fue en la cancha de Estudiantes de San Luis —Abel Almada fue el veedor— y fui uno de los seleccionados para ir a Buenos Aires", aseveró. Al mes siguiente viajó a Capital Federal. Bastaron tres pruebas para que Matías convenciera a los entrenadores. El 15 de enero de 2000 es una fecha que el puntano nunca se olvidará, ya que tuvo que presentarse para ser jugador de Boca. Ahí comenzó su exitosa carrera. Hizo todas las inferiores en el "Xeneize". En San Luis era volante, en Boca lo pusieron de lateral. Se adaptó a lo que le pedían los técnicos. Para ganar rodaje se fue en 2005 a Antoniana de Salta y después tuvo un paso por el fútbol ecuatoriano (Barcelona y Aucas, en 2006). Al año siguiente voló a Austria para defender los colores del Lask. Un trotamundos tratando de encontrar su lugar.

No le nublaba la vista una camiseta. Solo quería continuidad. En 2008 le salió una oportunidad de Nacional de Uruguay. No lo dudó. Se puso la camiseta del "Bolso" y una temporada más tarde jugaba semifinal de Copa Libertadores. El equipo "charrúa" perdió ese duelo con Estudiantes de La Plata, que después fue el campeón.

La mejor versión de Matías se vio en Universidad de Chile. Con el elenco trasandino ganó cuatro Ligas, dos Copa Chile, una Supercopa Chile y una Sudamericana. Sus buenas actuaciones le valieron la convocatoria a la Selección Argentina. Fue en un partido ante Ecuador por Eliminatorias para el Mundial de Brasil 2014. "No tuve la chance de jugar, pero compartí plantel con Lionel Messi, el 'Kun' Agüero, Gonzalo Higuaín, Fernando Gago y Ángel Di María. Fue como tocar el cielo con las manos entrenar con semejantes fenómenos. Me hicieron sentir parte del equipo y muy cómodo", afirmó Matías desde Chile.

También tuvo la chance de jugar una temporada en la Sampdoria de Italia. "Después de un 2011-12 pude dar el salto. Me fui con las mejores expectativas y las ganas de poder repetir lo que hice en Chile. No me fue como esperaba, no tengo excusas. No me fue bien y esa falta de continuidad en Europa la conseguí cuando fui al Gremio de Brasil, en una Liga muy competitiva, donde hay doce o trece equipos que cualquiera puede ser campeón. Disfruté mucho hasta que se me terminó el préstamo y regresé a Chile, donde actualmente estoy", dijo.

Sueña con ganar la Copa Libertadores y tiene esa espina de no haberse afirmado en Boca. Pero en el fútbol, al igual que en la vida, por algo pasan las cosas.

"Tengo esa deuda pendiente de no haber podido consolidarme en Boca, pero por suerte pude hacer una carrera. Tuve la chance de regresar, pero no se dio, así que ahora mi cabeza está en la 'U', en poder clasificar a copas internacionales y ganar alguna de ellas", cerró el puntano.

Matías Rodríguez se fue de muy chico de San Luis. Añora la familia, el barrio, los amigos del colegio. Cada vez que puede se da una vuelta por los pagos. El presente lo tiene en Chile. Recorrió varios países. Le tocó ganar y perder batallas, pero lo más importante es que nunca bajó los brazos. Persiguió su sueño y es el caudillo que tiene la "U" de Chile.