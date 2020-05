Un camionero intentó ingresar a la provincia con una mujer

La Justicia Federal investiga si es un caso de trata de personas.

La Policía Caminera detectó la irregularidad en el Puesto Limítrofe N° 3 "La Tranca". El hombre de 30 años, que fue identificado como Gastón Rivero, transportaba madera desde Corrientes hacia San Juan e iba a acompañado por una mujer, algo que está prohibido por las medidas adoptadas por la pandemia. Al intentar identificar a la acompañante, los policías notaron que no tenía DNI, ya que "su madre nunca realizó el trámite de inscripción de su nacimiento, luego se casó y se fue a vivir a Paraguay, dejándola al resguardo de su madrina".

La joven, quien dijo tener 19 años y ser pareja del camionero desde hace aproximadamente un mes, presentó una constancia de trámite ante el Juzgado Civil, Comercial de Menores y Familia, a cargo de María Zovak, de Corrientes. Asimismo, no poseía autorización para circular, por lo que el personal policial dio participación al Juzgado Correccional y Contravencional N° 1, a cargo de Marcelo Bustamante Marone.

El juez Bustamante Marone dispuso que: "Siendo que no es menor de edad no corresponde la intervención del Juzgado de Niñez, sí la copia de la orden que presenta sobre la inscripción de DNI tiene algún tipo de validez, pero el ingreso a la provincia está vedado en esa circunstancia". Además, ordenó que no ingresen a la provincia y que se dé intervención a la Justicia Federal para investigar sobre la mujer indocumentada.

Personal de la Subcomisaría 5ª de La Calera labró las actuaciones por infracción al Artículo 205 del Código Penal, por el incumplimiento del Decreto de aislamiento social obligatorio, al conductor y a la mujer.

El camión (modelo Ford Cargo 2042), el chofer y la mujer indocumentada fueron puestos a disposición de la Justicia Federal, por lo que la secretaria del Juzgado Penal Federal, Belén Villa, solicitó que ingresaran a la provincia las dos personas, tomando las medidas sanitarias necesarias, para continuar con la investigación.