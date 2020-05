Metallica compartió una versión especial de "Blackened" desde el confinamiento

Los cuatro miembros de Metallica se unieron a la distancia desde sus hogares, donde cada uno atraviesa el confinamiento impuesto para mitigar la expansión del coronavirus, para hacer una nueva versión del viejo tema “Blackened”, que salió originalmente en el álbum “…And Justice for All” de 1988.

La banda estadounidense de Heavy Metal subió el tema en las últimas horas a su canal de YouTube y el sábado por la mañana superó las 750.000 visualizaciones.

El vocalista y líder, James Hetfield, cómodamente sentado en su casa inicia la canción con una guitarra acústica, y a continuación y a pantalla partida se van incorporando el baterista Lars Ulrich, el también guitarrista Kirk Hammett y el bajista Robert Trujillo.

“Acá hay algo que estuvimos cocinando en los últimos días. Esperamos que todos ustedes estén sanos y salvos. Tengan un gran fin de semana”, escribió la banda en un pequeño texto que acompaña el video.

El clip muestra que la banda superó los problemas de adicciones al alcohol de Hetfield, por los que incluso debieron cancelar shows en Australia y Nueva Zelanda hace unos meses, y comienza a sobrevolar la idea de grabar un nuevo disco.

Justamente esta semana, Ulrich mantuvo un chat online con fanáticos en el que reconoció que era “muy posible” que retornaran a los estudios de grabación.

“Quizás en un mes o dos esté la posibilidad de que los cuatro nos juntemos en nuestro estudio en el norte de California, si la cuarentena y las órdenes de quedarse en casa disminuyen. ¿Habrá un disco nuevo de Metallica? No lo sabemos, pero si tú y yo y el resto del mundo seguimos aquí sentados de aquí a seis meses o un año, diría que es muy posible”, había dicho el baterista de origen danés.

