Acueducto Río Grande: aún no saben cuándo lo van a reactivar

Evaluarán el grado del daño antes de comprar repuestos. Piden en San Luis, Juana Koslay y La Punta cuidar el agua.

El acueducto Río Grande, que toma agua del dique "Esteban Agüero", tiene una misión fundamental: abastecer de agua a las tres ciudades más grandes del Departamento Pueyrredón: la capital puntana, La Punta y Juana Koslay. Desde el viernes a la noche salió de servicio por una rotura y aún las autoridades de San Luis Agua no saben hasta cuándo. Mientras tanto, el líquido vital lo abastecen el dique La Florida y, en menor medida, el Cruz de Piedra, pero por ejemplo en las plantas potabilizadoras de la Aguada de Pueyrredón está entrando entre el 50% y el 60% de lo habitual, por lo que algunos barrios del sur de la ciudad, sobre todo, están sintiendo la falta de agua.

"Todavía no podemos precisar una fecha para la normalización del servicio, porque debemos primero evaluar el daño. De eso depende el tiempo que demandará el arreglo. Si el problema es menor, daremos una solución provisoria hasta que lleguen los materiales, que los tenemos que comprar en Córdoba o Mendoza. Pero no podemos hacer el pedido si no sabemos bien qué se rompió. Las cuadrillas están trabajando a tres metros de profundidad, con el riesgo que eso conlleva. Cuando sepan bien de qué se trata el problema sabremos cuándo el acueducto volverá a estar en servicio", aseguró anoche Alejandro Catapano, subgerente de Planificación y Ejecución, miembro de la Gerencia Operativa de San Luis Agua, quien cree que por lo menos tardarán 72 horas más.

En la Municipalidad de San Luis hay preocupación. “Estamos en riesgo de quedarnos sin agua, recibimos menos de la mitad de lo normal. Hay que usar el servicio para lavarse las manos y la cara, tomar mate o cocinar, nada más”, expresó Claudio Pomiro, subsecretario de Redes y Servicios de la Comuna.

“El sistema nos permite levantar el nivel por el acueducto La Florida, lo que estabiliza un poquito el suministro en Juana Koslay y San Luis. La capital tiene dos plantas potabilizadoras: una en Puente Blanco, que está recibiendo el 100% de caudal, todo lo que puede procesar, con el dique Cruz de Piedra; y después están las de Aguada de Pueyrredón, que están al 50% o 60% de su provisión, por lo tanto hay una merma en la cantidad de agua provista”, detalló Catapano tras volver de El Trapiche, donde están trabajando a unos 500 metros de la estación de servicio de la localidad serrana.

Catapano explicó las tareas que realizan desde el viernes. “Hacemos todas las maniobras necesarias para descubrir el caño, que no son menores. Necesitamos acceder a todo el perímetro, pero tenemos ciertas restricciones. Tiene un metro y medio de diámetro, aproximadamente". El acueducto Río Grande-Los Puquios es de vital importancia para San Luis, y transporta un caudal de 1.800 litros por segundo.

“Hay que remover un árbol porque las raíces están cerca del caño. También hay que fijar un conducto cloacal y uno de agua que están próximos, y estabilizar todo el terreno, porque estuvo un par de horas con varios miles de litros de agua en suspensión. Se tiene que secar un poco para poder trabajar. Una vez hecho eso, se va a tomar dimensión del daño que tiene el tramo de caño y una vez estimado, se puede saber qué es lo que va a requerir para la reparación”, insistió el funcionario.