Casi un lujo: el huevo escasea y subió más del 40%

El huevo es un nutritivo alimento, muy tradicional en la mesa de los puntanos, pero en las últimas semanas se volvió casi un lujo. El Diario de la República realizó un sondeo por comercios de la Capital y comprobó que el maple aumentó más de un 40%. Los comerciantes aseguran que se debe al incremento del precio del alimento e insumos para las gallinas. Además, advierten que hay menos abastecimiento.

Más de un cliente se queda con la boca abierta cuando ve el cartelito con los precios de los huevos, ya que un maple en la proveeduría "El Señor de la Quebrada" pasó de valer 200 pesos a 260 los blancos y 280 los de color. Su dueño, Marcelo Barroso, dijo que la venta de este producto disminuyó un 40%. “Tuve que dejar menos mercadería porque la gente ya no lleva lo mismo de antes. El que pedía un cartón, ahora quiere una docena o media. Cuidan hasta el último peso”, señaló. Y precisó que hay faltante de mercadería en Mendoza.

Otro alimento de alto consumo que sufrió un nuevo incremento es el tomate: el kilo ya ronda los 80 pesos. Hasta la semana pasada, con 100 pesos los clientes conseguían 2 kilos. Barroso expresó que uno de los motivos de la suba es que ya no hay producción en la tierra del sol y del buen vino, por lo que hoy los traen desde Corrientes, que es una de las provincias que abastece a todo el país.

“La gente reacciona mal, pero no entienden que los vegetales los traemos de provincias más lejanas y el flete es más caro. Todo esto influye en el valor final”, manifestó el comerciante. Asimismo, señaló que por la pandemia no pueden ir ellos a buscar mercadería, deben retirarla del Autódromo "Rosendo Hernández". “Tenemos que contratar un camión aparte y gente que nos ayude en la carga y descarga. Todo se encarece más y por ende los perjudicados son los clientes”, destacó el dueño de la verdulería.

300 pesos cuesta un maple que trae 30 huevos. Otro de los alimentos que sufrió una gran suba fue el tomate. En algunas verdulerías de la ciudad capital el kilo ronda los 100 pesos.

La misma situación se repite en “Fruta Show”. Su propietario, Claudio Barroso, manifestó que el precio del maple de huevos está por las nubes, ya que de 200 pesos pasó a costar 300. “Los productores trabajan con base en la oferta y la demanda. Al ser un alimento que la gente consume mucho y no hay producción, su valor se incrementa”, aseguró.

Según el comerciante, desde el comienzo del aislamiento los alimentos no dejan de subir. “En el caso de los huevos los proveedores dicen que el cereal para las gallinas está a precio dólar, al igual que las vacunas y los insumos. También hablan de un recambio de gallinas. Todo repercute en nuestro bolsillo y en el de los clientes”, expresó.

Al igual que en la verdulería “El Señor de La Quebrada”, el precio del tomate sufrió un nuevo incremento. “La verdura es estacional, ya no se produce más en Mendoza y se trae del norte del país. El kilo oscilaba entre 50 y 70 pesos, y hoy roza los 100”, resaltó el dueño y detalló que las ventas en general cayeron un 40%.

“Tengo que absorber costos, porque si no, no vendo nada. Los huevos aumentaron un 40%”, precisó Marta Lucero, dueña de la verdulería “San Gerónimo”, quien detalló que la última semana dejó menos maples porque ya no se vende como antes. “La gente tiene poco dinero y lo cuida como oro. No compran más de una docena y con eso se las arreglan”, aseguró. Dijo que espera que en las próximas semanas se acomoden los precios.