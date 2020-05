Calleri, feliz por el regreso del tenis, le hizo un guiño a San Luis

En exclusiva con El Diario, el presidente de la Asociación Argentina de Tenis elogió al gobierno puntano. El dirigente dijo que no es utópico pensar que la provincia pueda tener algún torneo importante.

La pandemia pegó fuerte en todos los ámbitos y el deporte no es la excepción. El regreso a la actividad es un pedido desesperado, pero hay que andar con pie de plomo para hacer bien los deberes, esperar que la curva baje y, ahí sí, regresar tranquilo sabiendo que no hay peligro de contagio.

San Luis va paso a paso, liberando de a poco. El tenis es una de las actividades que vuelven este martes —golf, pelota vasca, tenis de mesa, pádel y tiro con arco son las otras—. Los tenistas están felices porque podrán volver a su hábitat natural. El que mostró una sonrisa a flor de piel con esta noticia es Agustín Calleri, presidente de la Asociación Argentina de Tenis (AAT). “Hay que agradecer mucho al Gobierno de San Luis por esta iniciativa y no es utópico pensar que se pueda hacer algún torneo importante”, dijo a El Diario de la República.

La provincia le abre las puertas a un deporte que en San Luis no para de crecer. Los jugadores estaban ansiosos para saltar a la cancha. El martes lo podrán hacer. La buena nueva llegó a cada rincón de la Argentina. Hasta algunos tenistas vieron con buenos ojos venir a entrenar a la provincia. “Yo se lo transmití a los jugadores. Depende de ellos. La situación en Buenos Aires es muy compleja, pero para poder ir a entrenar a San Luis se necesita un protocolo de ingreso. Pero más allá de eso, lo bueno es el gran gesto que tuvo el Gobernador. Hay que tener paciencia”, dijo Calleri.

“Nosotros presentamos un protocolo el 25 de abril, que es muy amplio y todas las federaciones provinciales lo tienen”. Agustín Calleri.

No es fácil convivir con la inactividad. Hace dos meses que no pueden jugar y el día a día se hace complicado. Lo de San Luis es una puerta que se abre, que ojalá sea el punto de partida para que otras provincias, con pocos casos de coronavirus, lo imiten y sigan el camino del gobierno puntano. “De a poco se van a ir liberando en el país las actividades deportivas individuales, como el caso del tenis, donde el riesgo de contagio es mínimo comparado con otros deportes. Yo siempre digo que no son actividades recreativas, sino económicas, porque ponen en funcionamiento todo lo que es la maquinaria que rodea el tenis, que son los profesores, los clubes, los socios que pagan su cuota y, por ende, las federaciones”, aseveró el dirigente.

Gestionar en tiempos de pandemia no debe ser tarea sencilla. El trabajo es todo por videoconferencia. Y a la distancia se complica un poco más, pero Calleri no se relaja. “Si bien es cierto que la AAT no está abierta, trabajamos mucho igual. El sábado tuve una reunión con gente de la Confederación Sudamericana. Nos mantenemos en contacto día a día para encontrarle una salida a todo esto”.

Calleri, quien cuando dejó el tenis ni por asomo pensó en ser dirigente, ahora se puso manos a la obra para trabajar por esta disciplina que tanto ama y que abrazó de niño. “Cuando dejé de jugar tenía pensado abrir una academia. Lo hice, pero una cosa me fue llevando a la otra y después se me presentó la posibilidad de involucrarme en política. Fui presidente de la Agencia Córdoba Deportes, después diputado nacional, y ahora sigo en política deportiva como presidente de la AAT. Nunca pensé ser dirigente, pero fue naciendo”.

Lo mejor que le dejó el deporte fueron las amistades a lo largo de su carrera. De hecho, varios de esos grandes amigos que cosechó hoy lo acompañan en este barco donde el riocuartense es el comandante. “El tenis me dio la posibilidad de destacarme en la profesión que amo, pero la amistad es lo fundamental”.

Saca pecho cuando le preguntan de la actualidad del tenis argentino. Dice que lo ve muy bien y con muchos proyectos en juniors, tanto en hombres como en mujeres. “Muchos extenistas están ayudando. Guillermo Coria, Franco Squillari, Florencia Labat, Mercedes Paz y Florencia Molinero trabajan con los juniors. Y cuando digo trabajan el espectro es amplio: desde entrenarlos hasta dar charlas. Argentina tiene un nivel de exjugadores profesionales a disposición que pocas federaciones en el mundo tienen”.

Mientras aguarda que esta pandemia dé un poco de respiro, Calleri sueña con un tenis bien federal y que pronto las canchas recuperen ese “no sé qué” que les dan los partidos.

Tenis puntano

Calleri ve bien el tenis de San Luis. Dice que hay que ajustar algunos detalles y fomentar la práctica. “Estamos trabajando con Fabián Rodríguez (presidente de la Federación). San Luis es un epicentro geográfico donde tenemos que apuntar mucho para sacar jugadores a nivel social. Después vemos si sacamos profesionales”.

Sueña a lo grande

Mientras se normaliza todo, en la provincia sueñan a lo grande. El equipo de Fed Cup —que jugaría en noviembre ante Kazajistán— que concentró en San Luis quedó maravillado con la infraestructura y el trato. Jugadoras y cuerpo técnico le hicieron un guiño a la provincia y está latente la posibilidad de traer algún torneo importante.