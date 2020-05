Creó un "santuario" para que los animales de granja estén a salvo

Lucía Soro tiene un "santuario" llamado “Paz” que actualmente alberga a 40 animales y la mayoría son de granja. Estos lugares son refugios para que los rescatados tengan una vida feliz el resto de sus días. Es decir que reciben una segunda oportunidad para vivir protegidos hasta su muerte natural. Actualmente están en un campo ubicado en las afueras de la ciudad, pero pronto se mudarán más cerca para que los vecinos puedan visitarlos.

Este tipo de albergues "es muy utilizado en otros países como en España, y siempre me llamó mucho la atención. No los damos en adopción, sino que van a vivir siempre a salvo y cuidados. No se usan para ningún consumo. Por ejemplo, si hay gallinas, los huevos se los dejamos a ellas. La gente puede conocernos a través de nuestra cuenta de Facebook, que lleva el nombre del lugar”, explicó.

La joven contó que están en un campo que le prestaron, situado entre Villa Mercedes y Juan Jorba. Sin embargo, ya consiguieron una quinta en la ciudad para que cuando finalice la cuarentena y logren trasladarse, todos los vecinos puedan acercarse y conocer a los rescatados. Actualmente, en el predio habitan 40 animales Hay desde chivos, corderos, cerdos, gallos, caballos, perros, gatos, hasta varias aves en recuperación que una vez que estén sanas, serán liberadas.

“Todavía nuestro lugar no cumple un año, empezamos hace casi nueve meses con dos o tres y después fuimos adoptando de a poco a los otros. Decidí comenzar con esto porque hace más o menos cinco años me hice vegana y sentía que hacía muy poco desde mi lugar. Veo que todo el mundo rescata perros, gatos y aves, pero los animales de granja siempre son dejados de lado”, indicó.

Soro comentó que una de sus primeras experiencias fue cuando un vecino le regaló un cordero porque se le había muerto la madre y, como no tenía paciencia para criarlo, lo iba a carnear para comerlo. “No dudé en adoptarlo para darle todos los cuidados necesarios. Después, también me contactaron desde Rosario por unos chanchitos que necesitaban espacio, les hicimos los papeles y los trajimos, así se fueron sumando muchísimos más”, sostuvo.

Además, admitió que a veces intenta decir que no, porque se sobrepasa de tareas, pero nunca puede concretarlo porque su amor por ellos es más fuerte y por suerte cuenta con la ayuda de su novio, que siempre la acompaña para atenderlos y que no les falte nada.

“En las redes publico lo que vamos necesitando y la gente es muy buena porque siempre, aunque sea un poquito de plata o alimento, nos mandan y para nosotros es muchísimo porque por momentos no damos abasto y los animales tienen que comer”, aseguró.

Para colaborar, los mercedinos pueden comunicarse al teléfono 2657320321, a la cuenta de Facebook Santuario Paz, o también en la veterinaria “El Arca” en Pringles 1253.