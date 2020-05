Federer superó a Messi y CR7 como el deportista mejor pago del mundo

El tenista Roger Federer, de 36 años, se convirtió en el deportista mejor pago del mundo superando incluso a dos megaestrellas futbolísticas como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

Según el ránking que elaboró la revista Forbes, el suizo -número 4 del mundo de ATP- aparece al tope con ganancias de 106.300.000 de dólares por encima del argentino del Barcelona y del portugués de la Juventus.

La variable que hizo que Federer supere a Messi y Cristiano Ronaldo en materia económica, se debió en gran medida a la reducción salarial impuesto por los clubes ante la pandemia de coronavirus.

En ese sentido, tanto Messi y CR7 podrían haber perdido -entre ambos- unos 28 millones de dólares por ese motivo.

Detrás de Federer, Messi y Ronaldo, se ubica otro futbolista, el brasileño Neymar, del PSG de Francia, mientras que el quinto puesto es para la megaestrella de la NBA: Lebron James, de Los Angeles Lakers.

La mujer mejor paga, en esta lista, es la tenista japonesa Naomi Osaka, quien es la de mayores ingresos en su rubro con 37.400.000 millones de dólares, pero así y todo está fuera del Top 20 y se ubica en el puesto 29 de la lista.

Los 10 deportistas mejores pagos del mundo:

01- Roger Federer (tenis) - US$ 106.3 millones.

02- Cristiano Ronaldo (fútbol) - US$ 105 millones.

03- Lionel Messi (fútbol) - US$ 104 millones.

04- Neymar (fútbol) - US$ 95.5 millones.

05- LeBron James (básquet) - US$ 88.2 millones.

06- Stephen Curry (básquet) - US$ 74.4 millones.

07- Kevin Durant (básquet) - US$ 63.9 millones.

08- Tiger Woods (golf) - US$ 62.3 millones.

09- Kirk Cousins (fútbol americano) - US$ 60.5 millones.

10- Carson Wentz (fútbol americano) - US$ 59.1 millones.

