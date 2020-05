El adiós a un superhéroe

¿Te imaginás conocer a Clark Kent de viejo, un poco panzón, con artrosis, las rodillas maltrechas, y que otros superhéroes modernos y con prensa te juren que ese fue Superman?



Que un tal Diego Armando Maradona diga: “Fue mejor que yo”, que Menotti lo defina como una pelota inteligente que disfruta de hacer las cosas bellas y que arrastra tras de sí a un futbolista, al que - aunque no esté rigurosamente chequeado- Pelé le bajó el pulgar para una transferencia al fabuloso Cosmos estadounidense.



Murió uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos y como se suele decir en Twitter, no tengo pruebas, pero tampoco dudas de que era de los mejores, como también es una certeza que no fue una muerte normal. Al “Trinche” lo mataron un par de pibitos que ignoraban su grandeza y que lo fajaron para robarle la bicicleta. Vivir en Argentina nos duele a cada rato.



De Carlovich nos queda su leyenda, que son como las canciones que se cantaban en honor a las batallas ganadas por los vikingos. Dicen que 45 minutos de juego le bastaron para dejar en vergüenza a una selección nacional en un amistoso frente a 30 mil personas; dicen que un línea no entendió su magia y le anuló un gol por posición adelantada, cuando él mismo se había inventado un autopase con una bicicleta por encima de su cabeza; que creó una jugada que se llamaba el caño de ida y vuelta, que te lo hacía para un lado y que te esperaba que vuelvas y te lo volvía a hacer.



Dicen, dicen y dicen… nadie se cansa de contar historias de las hazañas del “Trinche”, el futbolista que brilló en los ‘70 y del que no hay registros audiovisuales para admirar, solo el testimonio de muchos que le encontraban distintas virtudes de grandísimos futbolistas que van formando una figura diferente a todas las conocidas, como la unión de todos los Power Rangers. La estampa y elegancia de Redondo, la pisada y el dominio de Riquelme, entre otras cosas.



Los puntanos lo tuvimos cerca, jugó en Independiente Rivadavia de Mendoza y en el Deportivo Maipú en el fútbol mendocino a mediados de los ‘80, y aunque no hay registros que muestren que haya jugado en nuestra provincia, hasta acá llegó su leyenda.



Paradójicamente serán muy pocos los que lo vean irse y no tendrá una despedida presencial de ídolo, porque los velorios en tiempos de pandemia no lo permiten, su estadio final también estará vacío. El fútbol y Rosario deberán pugnar para que su muerte no quede impune.



Desde hoy, Carlovich será una linda historia, una tan buena como irrefutable. Vas a ver en las redes saludos de tus ídolos despidiéndole como ídolo, y el mito de viejo y ajetreado Superman con cara de haber vivido con excesos se seguirá retroalimentando. Hasta siempre Súper Trinche.