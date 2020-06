Un bebé prematuro superó el postoperatorio de una cirugía cardiovascular

Bastián, un bebé prematuro, fue operado en la Maternidad Provincial “Doctora Teresita Baigorria” por un problema cardiovascular, ahora superó el postoperatorio y la familia espera que pueda salir pronto del hospital, luego de terminar con los cuidados neonatales.



“El bebé evolucionó muy bien, de acuerdo a lo previsto. Es prematuro y tiene bajo peso. Ya pasó el período postoperatorio. Ahora necesita permanecer en la Maternidad, precisamente por su condición de bebé prematuro”, explicó el cardiocirujano Daniel José, quien operó al pequeño.

El niño nació a finales de marzo por cesárea, a las 30 semanas de gestación, y pesó 800 gramos. Su diagnóstico al nacer fue “Prematurez, pequeño para la edad gestacional con enfermedad de membrana hialina por madurez pulmonar y tenía una arteria umbilical única”.

A los 14 días de vida presentó apertura del Ductus Anterior, por lo que recibió tratamiento medicamentoso en dos oportunidades sin respuesta. Los médicos debieron recurrir a la asistencia respiratoria.

Luego de probar varias vías que no incluyeran una operación, el lunes 18 de mayo los profesionales, encabezados José, debieron realizar una cirugía de “cierre de Ductus por clip”.

“Tenía una cardiopatía congénita que se llama ‘ductus’ o persistencia del conducto arterioso”, esto: “Es una arteria que comunica la circulación pulmonar con la circulación general, que sirve en la vida fetal como cortocircuito para la irrigación del bebé, porque en la panza no respira oxígeno, sino que se oxigena por el cordón umbilical. Entonces, esa circulación, al no estar respirando el bebé y no tener en función los pulmones, se hace con un cortocircuito a través de esta arteria que se llama ductus”, explicó José.

