Una dura advertencia para todos

Cuando las situaciones se desmadran, cuando se tiende a perder el foco y salirse del eje, conviene volver al inicio y tener en claro dónde uno está parado. Toda la información siguiente es oficial, surge de precisiones de la Organización Mundial de la Salud y del gobierno argentino. Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en animales como en humanos. En los humanos, se sabe que varios coronavirus provocan infecciones respiratorias que pueden ir desde un resfriado común hasta afecciones más graves. La COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto más recientemente. Tanto este nuevo virus como la enfermedad que provoca eran desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan (China) en diciembre de 2019. Actualmente, la COVID-19 es una pandemia que afecta a muchos países de todo el mundo. Se transmite de una persona a otra a través de las gotas procedentes de la nariz o la boca que salen despedidas cuando la persona infectada tose, estornuda o habla, por contacto con manos, superficies u objetos contaminados. Por eso es importante mantener distanciamiento social y tomar las precauciones de contacto que se describen más abajo. En el distanciamiento social se recomienda:

Mantener una distancia mínima de 2 metros con otras personas. Evitar el contacto físico al saludar.

No compartir el mate, vajilla ni otros utensilios.

Evitar reuniones en el espacio de trabajo y no realizar ni concurrir a reuniones con amigos o familiares.

El uso de barbijo casero, cubrebocas o tapabocas no reemplaza las medidas de distanciamiento social ni la necesidad de mantener la distancia de dos metros con otras personas, pero es una medida adicional más de seguridad y prevención.

Evitar visitar a personas que formen parte de un grupo de riesgo, como quienes se encuentran en centros de atención para personas mayores u hospitales, bebés o personas con sistemas inmunes comprometidos debido a enfermedades o tratamientos médicos.

Está muy claro. Es para todos. La Argentina, con las diferencias notorias en distintas regiones, está en una etapa muy compleja de la pandemia. Se deben respetar estos preceptos a rajatabla. Y debemos respetarlos todos. Se señala con claridad en uno de los puntos: “Evitar reuniones de trabajo…”. ¿Se está cumpliendo esta recomendación? Pareciera necesario aclarar que el virus no distingue lo público de lo privado, no conoce de clases sociales ni de privilegios convencionales. Ataca a todos por igual. Contagia de un modo vertiginoso en todos lados. Incluso a los famosos, a los más encumbrados. ¿Alguien está en condiciones de asegurar que todas las reuniones que se celebran entre varios son esenciales? ¿No podrían llevarse a cabo de un modo virtual? No se desconoce el esfuerzo de muchas personas que están permanentemente atentas a cumplir sus obligaciones y tomar las decisiones más acertadas. Se reconoce y se agradece. Pero, sin dudas, han sobrado algunos abrazos y no todas las actividades parecen tener el carácter de tan esencial. Si se pueden dar clases virtuales, se puede celebrar todo tipo de reuniones de un modo virtual. Lo que sea imprescindible se tiene que cumplimentar siguiendo todos los protocolos. Y se debe prestar una muy particular atención a la imagen. En toda la sociedad, hace muchos días que se vienen exigiendo e imponiendo grandes limitaciones a su actividad normal. Y muchos medios de comunicación contribuyen muy poco a fomentar comportamientos respetuosos de la pandemia. Se observan varios espacios televisivos con mucha gente reunida, numerosos panelistas, reiterados encuentros que distan mucho de ser esenciales. Se les debería recomendar que transmitan desde sus casas. Días pasados, una entrevista masiva al gobernador de Santa Fe no respetó en absoluto ninguno de los cuidados que se reiteran una y otra vez. Fue necesario que se contagie un intendente del Conurbano bonaerense para que se reflexione sobre estas cuestiones. Parte de la responsabilidad de los funcionarios es cumplir todas las premisas que se exigen a los ciudadanos.