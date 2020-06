El club Sportivo Estudiantes cumple 100 años

Sportivo Estudiantes es uno de los animadores del torneo Argentino A y uno de los clubes más importantes de San Luis. El equipo “Albiverde” cumple hoy 100 años de pisar fuerte en las canchas del país y en la sociedad puntana.

Nació por la movida de un grupo de los alumnos de la Escuela Normal "Juan Pascual Pringles", que solo querían jugar “a la pelota”. El 20 de junio de 1920, después de que culminaran los festejos del centenario del fallecimiento del general Manuel Belgrano, los estudiantiles se reunieron en el patio de honor de la escuela y rodeando un viejo aljibe, que sirvió de mesa a las deliberaciones, decidieron fundar el club.

La comisión fundacional estuvo integrada por Carlos Pino como presidente, acompañado de Ricardo Herrera, Arturo Cavillon, Gerardo González, Oscar Rodríguez, Juan Tomás Battini, Silvio Cadelago, Ernesto Lucero, José Cornejo, Silvestre Lucero, Gregorio Lucero y Ernesto Sosa. Era puro formalismo porque todos trabajaban de todo, sin importar los cargos.



A pesar del aislamiento y de no poder tirar el club por al ventana en un gran festejo, los directivos se las ingeniaron para hacer que este centenario no pase inadvertido. Con un emotivo recorrido por su trayectoria y con una foto del Dios del fútbol, Diego Maradona, sosteniendo la camiseta, los hinchas pudieron sentir el calor y el abrazo, a la distancia, de su club.

"Estás fotos son un sueño hecho realidad, el referente máximo del fútbol mundial con la camiseta del centenario de estudiantes! Solo puedo agradecerle a Diego Maradona por aceptar nuestro regalo con toda su humildad y desearnos un muy feliz centenario con la mejor predisposición de todas!! Y no me quiero olvidar de las personas que gestionaron este momento y agradecerles con el corazón al Diputado Nacional Nicolás Rodríguez Saá que realmente no dudo ni un segundo en ayudarnos y sobre todo a mi hermano y amigo Nicolas Dopazo por ayudarme en conseguir esta locura! Dios es un poco del verde!", publicó en sus redes sociales Martín Decena, vicepresidente del club.

Hoy después de tantos años, Estudiantes es uno de los referentes del fútbol de Cuyo y cobra real significado su crecimiento edilicio con aportes del gobierno estatal y su participación en los torneos de AFA. A cien años de su fundación, ¡al gran pueblo “albiverde” salud!