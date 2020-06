En plena vigencia después de doscientos años

Me hierve la sangre al observar tanto obstáculo, tantas dificultades que se vencerían rápidamente si hubiera un poco de interés por la Patria”, Manuel Belgrano (3 de junio de 1770–20 de junio de 1820). Intelectual, economista, periodista, político, abogado y militar argentino. Creador de la Bandera Nacional.

Las sociedades crecen y progresan por la labor incesante de sus mujeres y de sus hombres. Y ponen los cimientos en la construcción de su futuro a partir de figuras notables que superando la pericia general, realizan un aporte inestimable. Piensan y actúan de un modo destacado y particular. En general, sus ideas, como las que encierra la frase anterior, quedan para los tiempos y no pierden vigencia. En la Argentina, además, siguen señalando objetivos incumplidos. Belgrano falleció hace 200 años, pero si viviera hoy la sangre le seguiría hirviendo. Es razonable que el interés por la Patria se pueda demostrar de múltiples formas, y que cada cual lo entienda y lo manifieste de un modo particular. Que además existan agrupaciones y partidos políticos que definan esta cuestión, y sus seguidores piensen y trabajen en ese sentido. No es uniforme el interés por la Patria. No es homogéneo, y bienvenido que así sea. Que ideas y miradas diversas enriquezcan decisiones y acciones. La gran dificultad de los argentinos pasa por alcanzar algún grado de unidad que permita acciones positivas hacia el futuro. Esta cuestión fue, también, un gran desvelo de Belgrano. La antinomia permanente no solo fue paralizante, en muchos casos fue vehículo de un retroceso lamentable. Y no se trata de coincidir en todo, y no se trata de abandonar ideas y valores. Se trata de no generar permanentemente obstáculos y dificultades que se resolverían con algún criterio de unidad. Encontrar esa unidad demostraría hoy interés por la Patria. Evidentemente los intereses que se privilegian son otros. Y no se trata de personalizar, ni de individualizar la crítica. Se trata de reconocer la imposibilidad de una construcción común.

La actual pandemia y la inevitable cuarentena no hacen más que volver más evidentes y más patéticos los desencuentros. Y aparecen ciudadanos en apariencia maduros que comprenden la frustración que generan estos desencuentros. Sin embargo, el Senado de la Nación no puede funcionar con la presencia de todos sus miembros. Cuando la oposición se retira del recinto no hace otra cosa que poner en evidencia la incapacidad de participar de un debate útil a una sociedad necesitada de ideas, de propuestas, de leyes que contribuyan a superar la crisis. Muestran la incomprensión de tener que responder a un objetivo superior. Se quedan en una diferencia menor que la metodología que se proponen no puede superar. ¿Y el interés por la Patria?

Y funcionarios y representantes de diversos sectores pretenden generar diferencias y desencuentros en medio de una pandemia que pone en juego la vida de la gente. Y lejos de buscar coincidencias y facilitar la labor de quienes deben decidir, contribuyen a avivar el fuego en medio de situaciones complejas y que requieren mucha atención y cuidado. Y la realidad los despedaza y los deja vacíos de argumentos. Pero insisten con una tozudez irresponsable y mediocre. ¿Y el interés por la Patria?

Y mucho periodismo irresponsable. Que desprecia su responsabilidad social ensalzando disputas y respondiendo a intereses que ni siquiera es capaz de manifestar. Pretendiendo un protagonismo absurdo, poniéndose en un papel incomprensible que no guarda ninguna relación con la función del periodismo. Informando de nada y opinando de todo. Anteponiendo su mirada a cualquier otra cuestión. Si tienen tantas inquietudes y tantas ideas, y tanta motivación, bien vale incorporarse a un partido político y canalizar tantas ínfulas y tanto discurso encendido para someterlo a la voluntad popular. Hay muchas reglas en este sentido y bien vale respetarlas. De allí puede surgir la posibilidad de algún encuentro: del respeto por las normas, por la Constitución, por algunas cuestiones básicas de convivencia claramente establecidas.