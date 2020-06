"El mensaje del Senado es en pos del delito", dijo una abogada

Leticia Latini, la abogada de Ivana Massimino, la expareja del senador Ariel Rosendo, todavía no lo puede creer. No puede asimilar aún cómo la Cámara de Senadores no hizo lugar anteayer al pedido que había hecho el juez Leandro Estrada para que le quitaran los fueros al legislador provincial y así luego poder concretar su detención y llamado a indagatoria. Rosendo es investigado por robar en la casa donde vivía cuando era sindicalista, por violar la restricción de acercamiento a su ex y por desobedecer las medidas preventivas contra el coronavirus. Por cualquiera de esos tres delitos, si no fuera senador, hubiera sido arrestado, sostiene la letrada. Para ella, el mensaje del Senado ha sido claro: proteger a un delincuente y desamparar a la mujer, que ha denunciado violencia de género.



Lo que más la indigna, dijo Latini, es que todos los senadores que rechazaron el allanamiento de los fueros son los mismos que intervinieron en la reforma del artículo 510 del Código Procesal Criminal. "Ese artículo es el que establece la inmediata detención de una persona que viola la restricción de acercamiento a una víctima de violencia de género", manifestó. En este caso es Rosendo quien desde fines de enero, por disposición de un Juzgado de Familia de Villa Mercedes, tiene prohibido acercarse a Massimino.



"Ellos (los senadores) están diciendo de una forma sutil que el juez no lo puede detener a Rosendo. Lo cual me parece una pavada, porque estos delitos, cuando están en etapa de averiguación, implican que la persona que es investigada sea detenida", refirió.



La resolución del Senado es, para Latini, una muestra de iniquidad. "Están siendo injustos, por ejemplo, con quienes sí cumplen un arresto por los mismos delitos que le imputan a él (Rosendo). Hay muchos que están detenidos, esperando un juicio oral por haber violado una perimetral y él no", manifestó y subrayó: "El mensaje del Senado es en pos del delito, no en resguardo de la víctima".



Dijo que desde que su clienta se enteró del rechazo del desafuero, está desesperanzada. "Me llama la atención que las mujeres del Senado, que se están instruyendo en la Ley Micaela (la capacitación obligatoria sobre género y violencia de género para quienes se desempeñan en la función pública, en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación), hayan tomado esta decisión. Me parece una falta de respeto a mi clienta", expresó.



Más allá de que la investigación puede seguir su curso, en lo inmediato, con la indagatoria al senador, Latini dijo que no bajará los brazos. Señaló que la ley no establece cuántas veces pueden solicitar el desafuero de un legislador, por eso lo pedirá las veces que sea necesario. "Voy a insistir porque considero que él abusa de sus fueros. La inmunidad que tiene es parlamentaria, no es para que vaya por la vida cometiendo delitos y después se ampare en sus fueros", consideró.



Para Valentín Rivadera, el defensor del senador provincial, en cambio, la respuesta de la Cámara de Senadores no fue una sorpresa. "No es algo bueno ni malo. Es lo que esperábamos, porque es lo que establece la Constitución", resumió. Ahora están a la expectativa de lo que ordene Estrada. Dijo que si el magistrado dispone que su cliente sea indagado, se presentará en el juzgado y se ajustará a derecho, como siempre lo ha hecho, dijo.