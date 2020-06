Caso Rosendo: el juez Estrada explicó por qué pidió el desafuero

Lo que estaba en puja era, centralmente, la libertad de Ariel Rosendo, el senador provincial imputado por tres delitos. Y el cuerpo que él integra rechazó que fuera desaforado, pedido que el juez Penal 2 de Villa Mercedes, Leandro Estrada, había hecho para poder detenerlo, como paso previo a la indagatoria. Tras la negativa que obtuvo, el magistrado fijó fecha para tomarle declaración: será el próximo lunes a las 9. Así da continuidad a la investigación contra el legislador, que mantiene la llamada inmunidad de arresto.

Estrada le explicó a El Diario de la República que, por el tipo de delitos por el que lo investiga, a su criterio, corresponde la detención. “Aquí hay dos posiciones doctrinarias. Una entiende que a los fines de llamar a declaración indagatoria a un legislador, sea senador o diputado, no hace falta pedir el allanamiento del fuero, en función de una ley nacional que es la que cita el Senado” en su resolución, refirió.

Y continuó: “Hay otra postura, en la que me enrolo. Entiendo que tengo que pedir el desafuero por la aplicación e interpretación de las normas constitucionales provinciales. Es que si admitimos que la ley nacional regule materia que no ha sido delegada a la Nación y que está reservada a las provincias (en ejercicio de su autonomía), el día de mañana vamos a tener que admitir que una ley nacional nos modifique el régimen de gobierno provincial”. “Interpreto que esa ley está dispuesta para el fuero federal y no es aplicable, salvo una adhesión de la provincia, a materias propias y no delegadas a las provincias”, completó.

Según el juez, hizo el planteo para que la Cámara, titular de los fueros, se pronunciara. “El Senado aplicó un criterio. El dueño de los fueros no soy yo, ni el senador o diputado, son los cuerpos legislativos. Entiendo que si procedía a la indagatoria sin obtener este pronunciamiento podía generar un desgaste jurisdiccional, abrir una puerta a un planteo de nulidad. Desde la perspectiva jurídica-procesal-constitucional, este tema quedó zanjado”, dijo.