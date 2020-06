Operarios de Norfabril iniciaron una huelga

Los empleados de Norfabril iniciaron este lunes una huelga en el exterior de la fábrica para reclamar la falta de pago de sus salarios. La firma debe la segunda quincena de abril y el mes de mayo completo. Advirtieron que continuarán con la medida hasta que regularicen la deuda.

Carlos Bedino, dirigente de la Asociación Obrera Textil (AOT), contó que están tratando el tema desde hace varias semanas y agotaron todas las instancias de diálogo porque querían evitar una medida mayor, como la que iniciaron a las 5:30 de la mañana en el exterior de las instalaciones de la industria. “Es una huelga totalmente pacífica, pero queremos que nuestro reclamo llegue a quienes están a cargo. La organizamos el viernes durante una asamblea, para ver si durante el fin de semana había algún cambio, pero no fue así. El Programa Relaciones Laborales está al tanto de todas las acciones que llevamos a cabo”, dijo.

De los cien operarios, unos sesenta estuvieron afuera del lugar con banderas, bombos y algunos otros elementos para hacerse oír. “Veinticinco eran los que estaban trabajando con normalidad. Si bien todos coincidieron, pedimos que venga solo una parte para mantener las distancias y que no haya tanta aglomeración o algún disturbio. Hicimos una pequeña fogata porque el frío de la madrugada es terrible”, sostuvo.

Laura Alturria, una empleada, manifestó que al igual que sus compañeros necesita el dinero. Y comentó que varios trabajaron durante la cuarentena y les llamó la atención que en marzo les iban pagando de a dos mil o tres mil pesos. Y agregó: “Los que retomaron sus labores en abril, no cobraron nada y están desesperados. Hace unos días, les hicieron firmar un recibo por un pequeño pago y resulta que la plata nunca llegó a sus cuentas. La semana que viene ya completamos otros quince días y van a ser dos sueldos los que adeudan. Por suerte está el beneficio de la Anses que nos deposita una parte y con eso podemos costear algunos gastos, porque detrás de nosotros hay muchas familias”.

Bedino aseguró que desde antes del aislamiento ya tenían irregularidades en la entrega de la indumentaria y el calzado de seguridad, y añadió que el último aguinaldo lo abonaron fraccionado en varias partes y fuera de término. “También tenemos inconvenientes con la obra social, porque la fábrica hace las retenciones, pero no llega a las organizaciones, y eso genera algunos problemas para que puedan utilizar la asistencia de salud”, acotó.

Asimismo, explicó que en abril la compañía estuvo clausurada unos días porque solicitaron una inspección para asegurarse que todo esté en regla y constataron que algunos operarios no tenían pago el documento de la Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART). “Esperamos una respuesta positiva y una pronta solución. Es una lucha constante que llevamos desde hace tiempo, pero nuestra postura no va a cambiar. De todos modos, previamente nos aseguramos que este paro no ponga en riesgo los puestos de trabajo de ningún empleado”, aclaró.