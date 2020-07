Insisten con la idea de la "independencia" de Mendoza

Para Cornejo aún no están dadas las condiciones para la Independencia de Mendoza. Foto: Internet.

El titular de la Unión Cívica Radical (UCR) y exgobernador mendocino, Alfredo Cornejo, insistió hoy con que su provincia debería empezar a pensar "si no hay que separarse de la Nación" debido al "desprecio permanente" por parte del Gobierno nacional, aunque reconoció que hoy esa posibilidad "no es posible porque la Constitución lo prohíbe".

"Me preguntaron si después del prejuicio que nos producen las trabas a la obra Portezuelo del Viento, y el desprecio permanente en los recursos por la pandemia por parte del gobierno nacional, no había que separarse de la Nación, y dije que debemos pensarlo", relató el diputado radical.

No obstante, aclaró que "no están dadas las condiciones" porque la Constitución "no lo permite", pero, al mismo tiempo, ratificó: "Debemos pensarlo, porque nos están empujando a nosotros y a todo el sector productivo argentino por una mala administración del Estado nacional".

Así lo expresó en declaraciones formuladas esta mañana a Radio Continental, en las que reafirmó su postura de ayer que fue rechazada desde el peronismo.

"Hay un movimiento en Mendoza, el MendoExit, un grupo organizado que plantea esa salida, y existe una historia de un grupo de gente que pidió la separación ante un juez federal hace ya muchos años", indicó Cornejo sobre su sugerencia de separar a Mendoza del resto de la Argentina.

Sobre el grupo MendozaExit, el titular de la UCR lo definió como "un movimiento de artistas y empresarios que plantean que a nuestra provincia le iría mejor en un contexto distinto que el que promueve la macroeconomía nacional", pero aseguró que hoy su planteo está motivado por la situación de la obra Portezuelo del Viento, objetada por La Pampa.

"El gobierno nacional tiene que pagar una deuda que ya le pagó a otras provincias, de 1023 millones de dólares, y Mendoza en vez de pedir el dinero para gastos corrientes lo pide para una obra de energía eléctrica que le va a vender al resto del país. La obra y el dinero son de Mendoza, y la deuda está consolidada en la Corte Suprema", sostuvo Cornejo.

Para el dirigente radical, la demanda de un nuevo estudio de impacto ambiental es "una excusa", porque tanto Neuquén como Buenos Aires y Río Negro "ya votaron favorablemente el impacto ambiental y el plan de manejo de agua", con el único rechazo de La Pampa.

En ese marco, recordó que, en su momento, el entonces presidente Mauricio Macri "laudó porque no había unanimidad a favor de la obra", ante lo cual "La Pampa recurrió al Corte Suprema de Justicia y la Corte ratificó el laudo".

"Ahora, el Gobierno nacional desactivó el pedido de La Pampa, hizo votar nuevamente y las que habían votado a favor votaron en contra", se quejó Cornejo, quien consideró ese hecho como "una salvajada institucional".

"El Estado tiene que tener continuidad jurídica, eso ya había recorrido todo el camino, había sido ratificado por la Corte y lo vuelven atrás", planteó el exgobernador y actual diputado nacional por Mendoza.

Por otro lado, Cornejo fue consultado por la causa que investiga el juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena, quien ayer ordenó el arresto de 22 personas en el marco de la investigación por supuesto espionaje ilegal a funcionarios, políticos y empresarios durante el gobierno de Cambiemos.

"No tengo información específica, rechazo cualquier tipo o de espionaje de los que hacía el kirchnerismo, de los que hacía el menemismo, y si los ha hecho el gobierno de Macri los rechazo totalmente, pero no vaya a ser que se esté construyendo un relato alrededor de esta causa para tapar causas de corrupción que ya estaban bastante andadas", dijo Cornejo.

Télam