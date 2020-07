Denunció a sus vecinos por amenazas, pero el acoso continúa a diario

Desde hace tiempo vive con sus tres hijos en el barrio ATE III, pero no tiene paz por culpa de un puñado de vecinos. Hace dos días, Micaela Garella llegó hasta El Diario de la República y contó la larga historia de amenazas y acosos que padece a diario. Y aunque hizo denuncias ante la Comisaría 2ª y la Secretaría de la Mujer, Diversidad e Igualdad le dio un botón antipánico, el acoso continúa.

Todo comenzó hace más de un año, cuando sufrió un robo en su departamento que da a la esquina de Martín de Loyola y Narciso Gutiérrez. Ella estaba de viaje y en aquel entonces, por miedo, no hizo ninguna denuncia.

Sin embargo, según su relato, dos familias que viven a pocos metros de su casa comenzaron a amenazarla. No contentos con ello, balearon su casa. El episodio le causó terror y hace un año sufrió un incendio intencional en su vivienda cuando dormía.

En ese momento la visitaba una amiga que se despertó justo, y Garella y sus hijas no sufrieron heridas de milagro. Igualmente, según su relato, perdió todos sus muebles y elementos que utilizaba en el merendero que atendía. "Esos vecinos violentos me habían amenazado. También a mis chicos de 11, 8 y 5 años. Un día antes, ese mismo grupo me había amenazado. Quemaron mi casa, me quedé sin nada y solo la gente de Desarrollo Social me ayudó. Me dieron mesa y las camas. Puse la denuncia ante la Comisaría 2ª, pero no detuvieron a nadie", contó Micaela.

Por el miedo con el que vive, la joven fue hasta la Secretaría de la Mujer, Diversidad e Igualdad, donde denunció lo ocurrido. "Fui porque me patean la puerta, me insultan y amenazan. Son hombres y mujeres de la misma familia. Algunos andan armados con revólveres. Tengo miedo por mí y mis hijos. Las compras me las hacen las amigas que vienen a verme, pero a ellas también las molestan", reveló Garella.

"En la Secretaría me dieron un botón antipánico y cuando me amenazan lo aprieto, pero la Policía llega entre 20 minutos y media hora después. Cuando llegan no encuentran a nadie. Hice las denuncias ante la Comisaría 2ª y también fui a Tribunales, pero no tuve respuestas ni han detenido a nadie", reveló la mujer.

Pero, según contó, los insultos, amenazas y el acoso no son los únicos padecimientos de Garella. Sus vecinos también la atormentan a través de las redes sociales. "En Facebook han subido fotos mías, donde me insultan. Vivo con miedo, quiero que esto se termine. Mis hijos no pueden ir ni a la vereda y cada vez que salgo a hacer un trámite llamo a un taxi y cuando llega, me subo de inmediato al auto", señaló con las copias de sus denuncias en sus manos.