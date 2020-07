Tan tibias las preguntas, tan firmes las respuestas

El marco es legal, tuvo que ver con la firme decisión de la jefa de Gabinete de cumplir con lo normado y presentar, en este caso ante la Cámara de Diputados de la Provincia de San Luis, un informe detallado sobre la marcha del Gobierno. La pandemia obligó a cuidar el formato del encuentro para cumplir con todas las disposiciones que rigen el aislamiento social obligatorio. Además de la funcionaria mencionada, participó la presidenta del Comité de Crisis creado por el gobierno provincial a partir de la pandemia de coronavirus, que afecta a una gran cantidad de países en el mundo.

Son muchos los aspectos destacables de esta presentación. Más allá de las chicanas políticas, algunos gestos y expresiones descomedidas por parte la oposición provincial, y amenazas previas acerca de conseguir develar el secreto de las pirámides o de algunos tilingos de la política local; se trató, sin dudas, de un hecho institucional importante. Se generó un ámbito propicio para que fueran respondidos todos los cuestionamientos, se facilitaron las repreguntas y cada uno de los protagonistas pudo expresarse libremente. Se sabe que en todos los terrenos la libertad encierra algunos peligros. Si tuvieron todo el tiempo necesario y mucho más, si se les brindaron todas las oportunidades posibles, si no hubo el menor gesto de censura hacia los legisladores de la oposición… y esto es lo que tienen para decir… la realidad los encuentra flojos de argumentos y vacíos de propuestas. Con tanto fuego de artificio previo, se esperaba otra altura que la del pobre vuelo legislativo que demostró la oposición política provincial, por lo menos en su variada representación parlamentaria. Una vez más ha quedado en claro que una cosa son las redes sociales o los dulces micrófonos de los entrevistadores amables, y otra el rigor institucional y la seriedad con que deben asumirse los roles en la representación ciudadana. En otras palabras, no se puede decir cualquier cosa y no caben las picardías y las afirmaciones temerarias. Cuando no hay estudio, no hay fundamento, y hay un pasado del cual cada uno debe hacerse cargo.

La representación del Poder Ejecutivo resolvió con solvencia todos los planteos. Exhibió profundidad en el análisis, mucha minuciosidad e incluso mucho respeto frente a reiteraciones y a provocaciones descomedidas y de muy poca altura política. Es coherente, saludable y reconfortante que hayan sido dos mujeres las que cumplieron tan destacado desempeño en la Legislatura. Refleja muy cabalmente la apertura y el sentido amplio de la gestión de gobierno. Ambas muy jóvenes, otro rasgo fundamental y característico del presente de San Luis, pero con reconocida trayectoria política en el proyecto partidario al que pertenecen. Vale la pena recordar que, más allá de altos cargos en el Ejecutivo, la jefa de Gabinete ha sido diputada provincial. Y la jefa del Comité de Crisis ha sido electa senadora provincial suplente por el Departamento Pueyrredón, en las elecciones de 2019.

En lo referido a los temas de gestión presupuestaria, el sistema sigue mostrando su sanidad y el respeto irrestricto por los principios que lo rigen desde hace muchos años y que permiten el pleno ejercicio soberano de una reconocida acción de gobierno. Algunas herramientas que le son genuinamente propias son elogiadas, invocadas y requeridas por propios y extraños. Vayan de simple ejemplo, entre tantas otras menciones, las pertinentes aclaraciones referidas al fondo anticrisis. Y todavía resuenan en el recinto los ecos del imprescindible recuerdo a algunos muy impropios aportes de capital a empresas del Estado realizados entre 2011 y 2015, por parte de quienes hoy pretenden enturbiar y desmerecer lo que la inmensa mayoría de los puntanos valora y reconoce.

Todo lo expuesto respecto a lo actuado en relación a la pandemia fue profundo, claro y sensato. La informante demostró un vasto saber en la materia y, sobre todo, mucho fundamento a la hora de sostener cada medida. Además de la amplia información estadística y una clara noción de todo lo que sucede en el mundo.

Satisfecha la ley y cumplidos todos los requerimientos democráticos, como se acostumbra en San Luis desde hace muchos años.