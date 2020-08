Portal Puntano: el registro de la propiedad, el trámite más pedido

Los trámites más requeridos por los sanluiseños a la hora de utilizar la plataforma online de Portal Puntano, creada por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de San Luis, son el Registro de la Propiedad Inmueble (6.034), los recibos de sueldos para empleados públicos (6.374) y el seguimiento de expedientes judiciales. Señalan que además de estas diligencias, también se pueden consultar historias clínicas o hacer denuncias en el área de Defensa del Consumidor.



El jefe del Subprograma Gobierno Abierto, Germán Dip, comentó, por ejemplo, que los escribanos del interior de la provincia son quienes más gestionan trámites del Registro de la Propiedad, ya que así evitan trasladarse hasta la capital para buscar un certificado de dominio o un determinado documento. Lo mismo sucede con las actuaciones judiciales, en las que los ciudadanos hacen un seguimiento de sus expedientes, sin tener que ir a un abogado.



"La idea es que tengan a su alcance la información necesaria de las diferentes áreas gubernamentales", dijo Dip, quien destacó que a Portal Puntano se puede ingresar mediante la página web www.puntano.gob.ar, en la que el usuario encontrará una guía de trámites disponibles, cómo realizarlos y la posibilidad de hacerlos online al instante. La aplicación brinda las mismas posibilidades.



La última actualización de la plataforma permite que aparte de la conexión de los dispositivos que utilizan Android, ahora lo puedan hacer también quienes tengan el sistema operativo IOS. Antes no estaba disponible y solo se accedía al portal con el NFC, que es el sistema de comunicación con el que cuenta la Cédula de Identidad Provincial Electrónica (CIPE).

Señalan que la aplicación está disponible para Android y el sistema operativo IOS.







Dip señaló que ante el hecho de que algunos smartphones no tienen esa tecnología, incluyeron la identificación mediante el código QR, que también trae la CIPE. "Muchos dispositivos no cuentan con este sistema, por lo que se limitaba el acceso a la aplicación. Quisimos darles esta posibilidad a más puntanos y sin perder seguridad", destacó.



Otra de las tantas herramientas que brinda la plataforma es la posibilidad de realizar reclamos en Defensa del Consumidor. Los usuarios podrán denunciar ya sea por un producto defectuoso, sobreprecios, o servicios que no cumplieron sus expectativas.



Esta gestión se puede realizar de manera remota ingresando a la página bit.ly/FormulariodeReclamo, en la que tienen que llenar un formulario con los datos personales.

Modo de uso

El proceso de identificación es sencillo y se puede descargar de Google Play, como también de la App Store. Al abrir la app hay que completar los datos personales: Documento Nacional de Identidad (DNI), nombre y apellido, sexo y fecha de nacimiento. Luego hay que presionar en escanear CIPE y automáticamente se abrirá la cámara para leer el código. Después se debe ingresar un número de teléfono, al que llegará una clave para poder ingresar.