Cuando Donald Trump intentó suspender el estreno de la serie documental “Nación de inmigración” al menos hasta después de las elecciones, seguramente no sabía que la candidata a la vicepresidencia por los demócratas sería Kamala Harris.

Pero lo que sí sabía es que la serie, que finalmente debutó en Netflix el 3 de agosto, muestra el funcionamiento del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) por dentro, y sus cambios desde la llegada de Trump al poder.

El primer capítulo se llama “Instalar el miedo”. El tema principal es el de la política de “Tolerancia cero” anunciada por el gobierno en 2018 y que implicó la separación de las familias en la frontera, una medida que se consideró “disuasoria”, con el objetivo de evitar que más inmigrantes llegaran al país. Semanas después y tras la presión política tanto nacional como internacional, el presidente decidió suspender esta práctica.

“Nación de inmigración” muestra las dos caras de un mismo asunto: la visión de los policías que se encargan de las deportaciones y la de los migrantes, cuyo camino es arduo y peligroso. Muestra a su vez cómo los Servicios de Inmigración se vieron fortalecidos en cuanto a personal y atribuciones en los últimos años. Refleja también cómo las deportaciones se convirtieron en un objetivo en sí, incluso con mínimos que los oficiales debían cumplir por día.

Y si bien esto le valió a Trump el apoyo de su electorado más fiel, ahora ya no parece ser consecuente con sus objetivos a corto plazo. No hay por qué recordar esa política que generó tanto rechazo y finalmente no cumplió su objetivo: las familias se separan, pero olvidan los que toman esas decisiones que muchas personas huyen, incluso, de cosas peores que esa.

Encadenados y esposados, como se los ve, los inmigrantes no podrían cumplir su papel en la economía del país, que efectivamente es una nación de inmigrantes.

De hecho, Kamala Harris, que podría convertirse en la primera vicepresidenta mujer del país, es hija de extranjeros. Es precisamente en esta serie en la que aparece en una de las tantas manifestaciones en contra de la falta de tolerancia: "Tenemos niños alojados en jaulas porque se los quitamos a sus padres. Nosotros no somos así. Somos mejores que esto”, se la puede escuchar decir en una docuserie que ya causó suficientes problemas a Trump.

Antes aun de conocer la fórmula del Partido Demócrata.