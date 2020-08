"Una gran negligencia generó la tragedia, hay varios responsables"

Con sus escritorios cubiertos de documentos e informes, concentrados en no perder un minuto en torno a la causa, los abogados Esteban y Matías Nostray recibieron a El Diario para informar cómo marcha la investigación por el trágico derrumbe de la casa de la familia Gitto. Allí falleció Javier Rodríguez y ambos letrados (que son padre e hijo) representan a la familia del chico de 20 años que el martes 4 de agosto, cuando la construcción se vino abajo, hacía trabajos de albañilería.

Ellos pidieron el avocamiento de la causa, es decir, que la Policía entregue el sumario, para que el juez tome de forma directa la instrucción de la causa. El magistrado, Marcos Flores Leyes, "evacúa algunas acciones preliminares. Tuvimos algunos contactos extrajudiciales, es decir, pudimos indagar sobre algunos mecanismos del accidente. Hemos presentado el escrito y en las primeras investigaciones ya hay algo que es muy relevante, la pericia del ingeniero Gabriel Gutiérrez, quien fue muy preciso en la descripción del suceso que terminó con la vida de Javier y de la señora (NdP: en referencia a Nélida Deolinda Romero de Gitto, dueña de propiedad). Hasta acá, aunque no es definitivo, el hecho se caratuló 'Estrago seguido de muerte'. Es un delito que lleva una pena privativa de libertad. El artículo 189 del Código Penal castiga, como observamos en este caso, la ineficiencia, la negligencia grave en el mecanismo del suceso que provoca el estrago. En este caso, el hecho concreto es el derrumbe", explicó Esteban Nostray.

Según acotó su hijo Matías Nostray, lo que protege ese artículo es la seguridad pública. "Por eso, es importante contar con gente capacitada a la hora de construir, modificar o destruir un edificio. Justamente, lo que agrava la calificación es que, según el artículo, esto ocurre cuando se pone en riesgo la vida humana o, como en este caso, puede ocasionar la muerte", indicó.

Cuando fueron consultados sobre qué pena les puede caber a los responsables, los abogados fueron muy claros. "El delito está cuantificado con hasta cinco años de prisión. Es lo que le correspondería al autor o los autores de este suceso. Hay dos elementos que tenemos que distinguir, y pediremos a la Justicia que lo haga. La gravedad de la negligencia provocó este fatal desenlace, porque si se hubiesen tomado los recaudos, esto no hubiera ocurrido. Conforme a las primeras pericias, acá no había plano de construcción, no existía un conductor profesional adecuado, maestro mayor de obras, un arquitecto, un ingeniero que dirigiera las acciones. Se demostró que hubo gente extremadamente negligente. Y el propietario tiene responsabilidad ya que debe cuidar la seguridad pública porque, aunque el hecho tuvo mucha gravedad, pudo ser mucho peor y afectar a más gente. Hubo personas que se salvaron de milagro", señaló Nostray padre.

La clave de las averiguaciones es determinar la responsabilidad que pudieron haber tenido en el derrumbe el o los integrantes de la familia propietaria que hayan decidido sobre las modificaciones, el albañil contratado y, eventualmente, los inquilinos.

"Hay un marco de responsabilidades distintas en esta negligencia extrema, pero todas convergen en un mismo punto. Hay responsabilidad penal, en principio delictual de tipo culposa, de quien encarga la obra, el propietario, y quien la realiza. Ellos dirigieron las acciones y estimularon que se hiciera el trabajo con esa cantidad de errores. En ese marco penal ingresan ellos. Los inquilinos están más disociados de lo delictual pero pueden tener responsabilidad civil. Todos, desde el punto de vista civil, son responsables por daños. Eso es indiscutible", afirmó Esteban Nostray.

Por el momento, tanto él como su hijo se mostraron conformes con la labor del magistrado. "Más allá de la calificación, que puede ser agravada, hay que resaltar que se está trabajando en la causa y en tiempos sensatos. Lo advertimos en cuanto al sumario policial, y la Justicia puso los medios a disposición para que esto ocurriera. El juez es muy prudente", consideró. Y agregó que ya han sido agregados los informes de la autopsia y declaraciones, además del referido informe del ingeniero Gutiérrez, cuyo análisis y opinión "nos parece decisiva", subrayó Nostray padre.

"Aspiramos a que la Justicia llegue a una conclusión fundada que, a nuestro juicio, debe ser el procesamiento de los responsables de esta tragedia. Trabajamos como coayudantes de la Fiscalía para aportar más pruebas, y queremos sumar las declaraciones judiciales de los presuntos responsables", finalizó.