Hirieron a un hombre durante el asalto a una rotisería

“Lo que me sorprendió fue la violencia con la que entraron, porque no había nadie y no somos un banco. Fue tremendo, exagerado”, contó Héctor Varvara sobre el asalto del que fue víctima este miércoles a la noche, mientras atendía al público en la rotisería que su hijo tiene en el barrio Fresnos Americanos de la capital. Al hombre le pegaron un culatazo en la cabeza con un arma y debieron hacerle tres puntos de sutura.

La víctima comentó que el hecho ocurrió entre las 22:30 y las 23 y estimó que “duró 40 segundos”.

El comercio La Mila Grosa, en la manzana A del barrio, está frente a un descampado. Hace cerca de un año que el comercio funciona allí y Héctor dijo que nunca habían sufrido un robo antes.

“Estaba sentado en una banqueta tras el mostrador cuando entraron estos tipos”, dijo en referencia a los dos ladrones, que se cubrían la cabeza con cascos de moto y parte del rostro con barbijos. “Uno estaba armado con una escopeta recortada, el otro no. Gritaban ‘el celular, el celular’, pero pasaron directamente a donde estaba y me pegaron un culatazo en la parte trasera de la cabeza”, relató.

“Me tiré al piso, el celular se cayó y el del arma lo alzó. El otro (por su cómplice) agarró un minicomponente y una tablet del Gobierno. Salieron corriendo. Fue todo muy rápido”, recordó.

La situación fue oída por Gonzalo, hijo de Héctor y dueño del comercio. Según la víctima, su hijo corrió tras los asaltantes y vio que subieron a una moto que habían dejado estacionada frente al descampado.

Por el profuso sangrado, Varvara decidió conducir su auto hasta el Hospital del Sur, donde lo suturaron.

“Los vecinos dicen que son chicos que han robado en otros lugares de la zona, que saben quiénes son. Hoy nos tocó a nosotros, pero si la cosa está así de violenta ¿Qué va a ser lo próximo?”, se preguntó.